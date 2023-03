PRINCIPAL NOTÍCIA

RÚSSIA CHINA UCRÂNIA: Xi e Putin se reúnem no Kremlin para abordar a situação na Ucrânia

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

=== RÚSSIA CHINA UCRÂNIA ===

MOSCOU:

Xi e Putin se reúnem no Kremlin para abordar a situação na Ucrânia

O presidente chinês, Xi Jinping, e o chefe de Estado da Rússia, Vladimir Putin, se reuniram nesta terça-feira (21) no Kremlin para falar sobre o conflito na Ucrânia e a relação "estratégica" entre os dois países diante do Ocidente.

(Ucrânia conflito Rússia diplomacia China política economia, 670 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO, INFOGRAFIA

PERTO DE BAKHMUT:

Lama, inimiga de ucranianos e russos no leste da Ucrânia

Agarrado ao volante de seu caminhão, Grygoriy trafega habilmente por uma estrada lamacenta para transportar soldados e munição para um posto de artilharia perto da linha de frente ucraniana.

(Ucrânia conflito Rússia, 460 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES ===

-- AMÉRICAS

RIO DE JANEIRO:

Geóloga descobre rochas de plástico em ilha oceânica brasileira

Há poucos locais no planeta tão remotos quanto Trindade, uma ilha vulcânica no Atlântico sul, aonde se chega após uma viagem de navio de até quatro dias, zarpando da costa do Espírito Santo.

(Brasil rochas meio-ambiente geologia plástico, 710 palavras, já transmitida)

NOVA YORK:

Nova York se prepara para um provável indiciamento de Donald Trump

Barricadas perto da Trump Tower, polícia em alerta máximo e jornalistas do lado de fora da promotoria de Manhattan. Nova York aguarda o provável indiciamento de Donald Trump nesta terça-feira, embora sem certeza sobre as datas.

(EUA justiça manifestações política, Central, 600 palavras - a ser transmitida)

GENEBRA:

ONU aponta mais de 530 mortos em violência de gangues no Haiti desde janeiro

Mais 530 pessoas foram mortas, muitas por franco-atiradores, e quase 280 sequestradas por gangues que atuam impunemente no Haiti, informou o Escritório do Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos nesta terça-feira (21).

(Haiti conflito ONU DH, 440 palavras, já transmitida)

LIMA:

Presidente do Peru demite chefe da polícia, investigado por caso contra ex-presidente Castillo

O governo peruano exonerou nesta terça-feira (21) o chefe máximo da Polícia, general Raúl Alfaro, investigado por seus vínculos com uma suposta rede de corrupção que operava sob as ordens do ex-presidente Pedro Castillo, preso em Lima desde sua fracassada tentativa de dissolver o Congresso em dezembro.

(religião justiça governo política Peru polícia Congresso, 414 palavras, já transmitida)

-- EUROPA

PARIS:

Macron continua sob pressão apesar da aprovação da impopular reforma da Previdência

O presidente da França, Emmanuel Macron, permaneceu firme nesta terça-feira (21) em suas posições sobre a impopular reforma da Previdência, depois que a adoção da lei por decreto enfraqueceu o governo e radicalizou os protestos.

(França aposentadoria política parlamento manifestação greve , 660 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO

PARIS:

'Be water', a tática imprevisível dos manifestantes em Paris

As moções de censura acabam de fracassar, dando lugar à adoção definitiva da impopular reforma da Previdência, quando grupos de jovens correm por Paris incendiando contêineres de lixo com uma tática clara: serem rápidos e imprevisíveis.

(aposentadoria França política polícia manifestação, Reportagem, 566 palavras, já transmitida)

LONDRES:

Polícia de Londres é racista, misógina e homofóbica, diz relatório

A polícia de Londres é "institucionalmente" racista, misógina e homofóbica, denuncia um novo relatório publicado nesta terça-feira (21) sobre a outrora prestigiada Scotland Yard, que pede uma "reforma total" da instituição, em crise após uma série de escândalos.

(GB Mulheres polícia, 430 palavras, já transmitida)

LONDRES:

Boris Johnson admite ter enganado 'sem intenção' o Parlamento britânico sobre o partygate

O ex-primeiro-ministro conservador britânico Boris Johnson admitiu nesta terça-feira (21) que "sem querer" enganou o Parlamento ao afirmar que as festas realizadas em Downing Street durante os confinamentos não violavam as regras anticovid, mas alegou ter agido de boa fé.

(pandemia vírus política parlamento saúde GB, 630 palavras, já transmitida)

-- ÁSIA

TAIPÉ:

Presidente de Taiwan visitará Guatemala e Belize na próxima semana

A presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, fará uma viagem na próxima semana para visitar os aliados na América Central, Guatemala e Belize, informou nesta terça-feira (21) o governo do território, poucos dias depois de Honduras anunciar que estabelecerá relações diplomáticas com a China.

(Taiwan Belize diplomacia China Guatemala, 420 palavras, já transmitida)

=== ECONOMIA ===

BRASÍLIA:

Banco Central deve manter a taxa de juros em 13,75% apesar das pressões

O Banco Central do Brasil (BCB) deve manter na quarta-feira (22) a taxa de juros em 13,75%, um nível invariável desde agosto para conter a inflação, segundo a expectativa do mercado, apesar das pressões do governo por uma redução.

(Brasil taxas economia, Apresentação, 504 palavras, já transmitida)

WASHINGTON:

Setor bancário está 'estabilizando', diz secretária do Tesouro dos EUA

O setor bancário dos Estados Unidos está "se estabilizando", após as recentes falências do Silicon Valley Bank (SVB) e do Signature Bank - dirá a secretária do Tesouro americano, Janet Yellen, em uma cúpula nesta terça-feira (21), conforme trecho antecipado de seu discurso.

(falência orçamento governo macroeconomia bancos, Central, 553 palavras, já transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

BRUXELAS:

ChatGPT, o grande desafio da UE para regular IA

O ChatGPT colocou a União Europeia (UE) diante de uma encruzilhada em seu esforço de regular o uso da Inteligencia Artificial (IA), já que deve criar uma forma de proteger os usuários de uma tecnologia em constante mudança.

(UE lei internet, Ângulo, 641 palavras, já transmitida)

AL HUSSAINIYA:

Jovens iraquianos propõem moda sustentável com roupas usadas

Em um palmeiral ao norte de Bagdá, pastores iraquianos observam modelos desfilando com roupas de segunda mão em uma passarela improvisada, chamando a atenção para o impacto ambiental da indústria da moda.

(Iraque meio ambiente design moda lazer, Ângulo, 508 palavras, já transmitida)

--- CONTATO ---

Redação: [email protected]

AFP

Tags