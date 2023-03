Mulher é flagrada jogando cachorro em lata de lixo na Argentina

Um registro das ruas do bairro de Villa Luro, em Buenos Aires, na Argentina, está comovendo internautas nas redes sociais. No vídeo, capturado por câmeras de vigilância, é possível ver uma mulher jogando um cachorro dentro de uma lixeira. O caso ocorreu na última segunda-feira, 20.

A gravação mostra uma mulher acompanhada de uma criança e um cachorro. Ela aparece puxando um carrinho de compras e para em frente a uma lixeira. Em seguida, ela chama o animal e o pega no braço, jogando-o dentro do lixo no mesmo ato.

O momento da atitude da mulher aconteceu pouco tempo antes do horário de chegada do caminhão de coleta de lixo. A argentina vista no vídeo sai pouco depois de descartar o animal.

De acordo com o portal de notícias argentino Minuto Uno, um morador da região ouviu latidos do animal e o tentou resgatar, mas não conseguiu devido à altura da lixeira. O homem, então, acionou o corpo de bombeiros e foi possível resgatar o cachorro.

O animal ficou, ao total, mais de 12 horas preso na lixeira e foi encontrado em mau estado, mas está em recuperação.

o caso gerou grande repercussão na cidade e internautas estão buscando identificar a mulher que aparece no vídeo para responder pelo crime de maus-tratos a animais, que é previsto na legislação da Argentina.

