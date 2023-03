MP da Colômbia investiga filho do presidente por lavagem de dinheiro

O Ministério Público (MP) da Colômbia informou nesta terça-feira que investiga o filho mais velho do presidente esquerdista Gustavo Petro por suspeita de lavagem de dinheiro, em meio ao escândalo envolvendo um narcotraficante que abalou o governo semanas atrás.

"Estamos investigando criminalmente" Nicolás Petro e a origem de seus bens, por "possível lavagem de ativos", disse o procurador-geral, Francisco Barbosa.

A ex-mulher de Nicolás Petro, Day Vásquez, afirmou em entrevista que o ex-narcotraficante e ex-contrabandista Samuel Santander Lopesierra entregou a seu ex-parceiro o equivalente a US$ 124.000 como contribuição para a campanha presidencial de seu pai.

Segundo Day, o presidente não sabia dessas movimentações, e Nicolás Petro ficou com o dinheiro, para financiar uma vida de luxo. Santander Lopesierra cumpriu 18 anos de prisão nos Estados Unidos por tráfico de drogas.

Em meio à comoção midiática que se seguiu à notícia, o presidente colombiano pediu no último dia 2 ao MP que investigasse se as acusações contra seu primogênito são verdadeiras.

Santander Lopesierra é uma das pessoas mais poderosas do departamento de La Guajira (norte), localizado no Caribe colombiano. Já o filho mais velho do presidente se tornou uma figura política importante naquela região e hoje é deputado pelo Pacto Histórico, coalizão de esquerda liderada por Petro.

O presidente evitou dar detalhes do caso e colocou a investigação a cargo do Ministério Público. Em entrevista ao portal Cambio, afirmou que já havia ouvido rumores sobre o estilo de vida de seu filho, que "começaram a chamar" sua atenção.

Nicolás Petro negou as acusações e disse que está disposto a "comparecer" perante as entidades que o requisitarem. "O dinheiro em questão não é procedente da máfia, da corrupção, nem de nenhuma atividade ilícita", defendeu-se.

