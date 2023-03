Movimento de colonos da Cisjordânia conquista vitória no Parlamento de Israel

O movimento de colonos celebrou nesta terça-feira (21) uma vitória depois que o Parlamento de Israel anulou uma lei que os proibia de residir em uma área da Cisjordânia ocupada e que obrigou as autoridades a desalojá-los em 2005.

A votação parlamentar permite às autoridades israelenses dar proteção legal a um assentamento que foi criado sem o seu consentimento em Homesh.

Em 2005, este local foi o único de um total de quatro assentamentos judaicos na área que foi despejado à força e depois destruído pelo exército israelense.

Naquele ano, Israel se retirou unilateralmente da Faixa de Gaza e também acabou com assentamentos judaicos neste território palestino e no norte da Cisjordânia, perto de Nablus.

A lei aprovada para a retirada proíbe desde então que os israelenses residam nestas áreas, mas a emenda aprovada durante a noite permite o retorno dos colonos à região desalojada no norte da Cisjordânia.

O direito internacional considera ilegais todos os assentamentos israelenses na Cisjordânia.

Após o aumento da violência no conflito entre israelenses e palestinos, o Conselho de Segurança da ONU fez um apelo no mês passado para que todas as partes mantenham "a calma e a moderação" e se abstenham de ações consideradas "provocações".

Os colonos de extrema-direita transformaram Homesh em um símbolo de sua campanha.

Um pequeno grupo de ativistas estabeleceu em 2009 uma escola religiosa no local, que foi desalojada diversas vezes pelo exército, que acabou permitindo as atividades do centro de ensino.

