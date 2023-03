Messi precisava do carinho dos torcedores, afirma Scaloni

O técnico da seleção argentina, Lionel Scaloni, disse nesta terça-feira que o craque Lionel Messi precisava sentir o carinho dos torcedores, que se reuniram para homenageá-lo quando foi jantar com sua família em um restaurante de Buenos Aires.

"O caso de Leo é lindo, ele merece todo esse carinho. Todos os jogadores do elenco merecem isso ao saírem na rua. A alegria (da Copa do Mundo) ainda continua", disse Scaloni na primeira entrevista coletiva após a conquista do título mundial.

Messi chegou a Buenos Aires na segunda-feira para o amistoso da Argentina contra o Panamá. Ao sair para jantar com a família, foi ovacionado por um grupo de torcedores que se reuniu na rua do restaurante em que ele estava.

"Ele está bem, está aqui para continuar voltando. Quando me disser que não se sente bem, veremos. Agora ele está feliz por estar na seleção", disse Scaloni.

A Argentina vai comemorar na quinta-feira o título mundial em um amistoso contra o Panamá no estádio Monumental de Buenos Aires, que espera um público de 83 mil pessoas.

Será uma festa com show de música e um cenário no gramado para simular a cerimônia de entrega da taça da Copa do Mundo.

Uma segunda comemoração será realizada na semana que vem no estádio Madre de Ciudades, em Santiago del Estero (noroeste), em outro amistoso contra a seleção de Curaçao.

Scaloni confirmou que o elenco viajará na segunda-feira ao Paraguai para receber uma homenagem da Conmebol.

A seleção argentina treinou em Ezeiza e na quinta-feira todos os jogadores que conquistaram o Mundial entrarão em campo, disse o treinador.

