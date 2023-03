Uma cena inusitava ocorreu na manhã do último sábado, 18, durante a transmissão de um programa de televisão estadunidense. A jornalista meteorologista Alissa Carlson Schwartz, da KCAL News, afiliada da CBS em Los Angeles, viralizou nas redes sociais após desmaiar ao vivo.

O momento, que preocupou a quem o presenciou pela TV ou viu a repercussão na internet, ocorreu durante transmissão do telejornal matinal. Na ocasião, Alissa apareceu diante das câmeras revirando os olhos, abaixando a cabeça e caindo em seguida.



“Vamos fazer um intervalo rápido agora”, foi o que disseram as demais apresentadoras do programa, Nichelle e Rachel, ao perceber o ocorrido. A jornalista não disse nenhuma palavra antes do desmaio; ela foi encaminhada para o hospital e segue em acompanhamento até a data desta publicação.

Para explicar ao público o que aconteceu, a emissora de TV fez uma reportagem sobre o caso mostrando a cena e explicando o motivo que levou Alissa a desmaiar em frente às câmeras.

Segundo o que foi dito pelo telejornal, a meteorologista foi diagnosticada com uma lesão na cabeça, mas não se sabe ainda se essa foi a causa ou a consequência da queda, que a fez bater a cabeça no chão.

Em seu perfil no Facebook, Alissa se pronunciou: “Agradeço todas as mensagens gentis enquanto me recupero de uma lesão na cabeça. Estou fora do hospital e evoluindo bem. Dormindo bastante, e até [comendo] um pouco de pizza. Obrigado".

