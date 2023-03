Ibrahimovic diz que espera disputar a Euro 2024, quando terá 42 anos

O atacante sueco Zlatan Ibrahimovic afirmou nesta terça-feira que espera disputar a Eurocopa de 2024, quando estará perto de completar 43 anos.

"Se me sentir bem e o treinador me escolher, ajudarei a ele, à equipe e ao país. Vou me esforçar para dar o melhor", disse 'Ibra' em entrevista coletiva.

"Na minha idade, não se pode pensar no futuro, mas sim no presente, embora eu seja o passado, o presente e o futuro", afirmou o atacante de 41 anos.

Se entrar em campo pelo menos em um dos próximos jogos da seleção sueca, na sexta-feira contra a Bélgica ou na segunda-feira contra a Armênia, ele baterá o recorde do italiano Dino Zoff como o jogador com mais idade a disputar uma partida das Eliminatórias da Euro.

Depois de passar por uma cirurgia de joelho em maio do ano passado, Ibrahimovic voltou aos gramados em fevereiro com o Milan e no último fim de semana se tornou o jogador mais velho (41 anos e 166 dias) a marcar um gol no Campeonato Italiano.

Se conseguir disputar a Euro 2024 na Alemanha, ele baterá amplamente o recorde de longevidade do goleiro húngaro Gabor Kiraly, que disputou o torneio em 2016 aos 40 anos.

