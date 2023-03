Haaland desfalcará Noruega contra Espanha e Geórgia nas Eliminatórias da Euro

O artilheiro Erling Haaland, do Manchester City, vai desfalcar a seleção da Noruega nos jogos contra Espanha e Geórgia pelas Eliminatórias para a Eurocopa de 2024 devido a um problema na virilha, informou nesta terça-feira a Federação Norueguesa de Futebol (NFF).

Na última semana, Haaland marcou oito gols em dois jogos, cinco na vitória do City sobre o RB Leipzig nas oitavas de final da Liga dos Campeões e três na vitória por 6 a 0 sobre o Burnley nas quartas de final da Copa da Inglaterra, após a qual se queixou de dores na virilha.

O atacante viajou à Espanha para se concentrar com a seleção norueguesa, mas acabou retornando à Inglaterra para iniciar seu tratamento.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Esperávamos que fossem apenas dores, que poderiam desaparecer até sábado, mas depois dos exames de ontem (segunda-feira) está claro que ele não estará pronto para os jogos contra Espanha e Geórgia", explicou o médico da seleção norueguesa, Ola Sand, citado em um comunicado.

A Noruega está no Grupo A das Eliminatórias de Euro 2024 e faz seus dois primeiros jogos como visitante. Primeiro contra a Espanha, no sábado, em Málaga, e no dia 28 de março contra a Geórgia, em Batumi.

phy/map/cd/dr/cb

Tags