Forte terremoto de magnitude 6,5 é registrado no Paquistão e no Afeganistão

Um forte terremoto de pelo menos 30 segundos de duração foi sentido nesta terça-feira (21) à noite no Paquistão e no Afeganistão, conforme relato de testemunhas.

De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), o tremor teria alcançado magnitude 6,5, com epicentro a cerca de 40 quilômetros da cidade afegã de Jurm (nordeste), perto das fronteiras com Paquistão e Tadjiquistão.

"As pessoas saíram correndo de suas casas. Muitos recitavam o Corão", informou um correspondente da AFP na cidade paquistanesa de Rawalpindi.

Outras testemunhas também relataram ocorrências similares em Lahore e no Afeganistão.

O tremor ocorreu na região montanhosa do Hindu Kush, que se encontra na confluência das placas tectônicas eurasiática e indiana, informou o Centro Sismológico Euro-Mediterrâneo (EMSC).

