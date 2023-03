FMI aprova resgate de US$ 2,9 bilhões para o Sri Lanka

O governo do Sri Lanka anunciou que o Fundo Monetário Internacional (FMI) aprovou um pedido para um pacote de resgate de 2,9 bilhões de dólares para a economia em colapso do país do sul da Ásia.

A instituição internacional confirmou que autorizou o empréstimo, mas sua diretora-geral, Kristalina Georgieva, alertou que o país deve continuar com a reforma fiscal, melhorar a rede de proteção social para as classes pobres e combater a corrupção.

"Expresso minha gratidão ao FMI e a nossos parceiros internacionais por seu apoio à medida que tentamos ajustar a economia a longo prazo com uma gestão fiscal prudente e nossa ambiciosa agenda de reformas", afirmou o presidente do Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, em um comunicado.

O Sri Lanka declarou 'default' de sua dívida externa em abril de 2022, quando o país enfrentou sua pior crise econômica devido à escassez de reservas de divisas estrangeiras.

A nação insular de 22 milhões de habitantes não conseguia financiar nem mesmo as importações mais essenciais, como alimentos, combustíveis ou remédios, o que provocou grandes protestos e forçou a renúncia e fuga do país, em julho, do ex-presidente Gotabaya Rajapaksa.

O sucessor Wickremesinghe implementa uma política de cortes orçamentários e aumento de impostos para garantir o programa de ajuda de quatro anos do FMI.

