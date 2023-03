Ex-namorada de Bad Bunny reivindica US$ 40 milhões por uso não autorizado da sua voz

Uma ex-namorada do cantor porto-riquenho Bad Bunny entrou com um processo para exigir dele pelo menos 40 milhões de dólares (cerca de R$ 210 milhões) por usar sua voz sem autorização em várias músicas, reportou a imprensa americana nesta terça-feira (21).

Carliz De La Cruz Hernández, companheira do cantor entre 2011 e 2016, entrou com a ação judicial este mês no tribunal de primeira instância de San Juan, capital de Porto Rico.

Segundo o documento judicial, em 2015, quando Bad Bunny ainda não era um fenômeno mundial da música urbana, a jovem gravou áudios em seu celular com a frase "Bad Bunny Baby".

O processo diz que Bad Bunny, cujo nome de registro é Benito Martínez Ocasio, usou logo depois essa gravação sem a permissão de De La Cruz na introdução da música "Pa Ti", e anos depois em "Dos Mil 16", de seu último álbum, "Un Verano Sin Ti".

Na última ocasião, os representantes do artista enviaram alguns contratos para solicitar o consentimento da jovem, um dia antes do lançamento do álbum, em maio de 2022. Mas não esperaram uma resposta para a apresentação do disco e o fizeram com sua voz, afirma a ex-namorada de Bad Bunny.

A demanda indica que, desde o lançamento do último álbum do cantor, "milhares de pessoas comentam diretamente nas redes sociais" de De La Cruz sobre o famoso "Bad Bunny Baby", o que tem feito a jovem "se sentir preocupada, angustiada, intimidada, oprimida e ansiosa".

Por isso, ela exige pelo menos 40 milhões de dólares em direitos de imagem, direitos morais de autor, além de perdas e danos.

Desde que assinou com a gravadora Rimas Entertainment, em 2016, também processada por De La Cruz, Bad Bunny se tornou um dos cantores mais famosos do mundo.

