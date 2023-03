EUA expressa preocupação com votação em Israel que legitimou colônias

Os Estados Unidos expressaram nesta terça-feira (21) preocupação com a votação no parlamento israelense que legitimou algumas colônias, chamando a medida de "provocadora" e afirmando que a mesma viola as promessas feitas a Washington.

"As mudanças legislativas anunciadas hoje são particularmente provocadoras e contraproducentes para as tentativas de restaurar uma certa calma à medida que se aproximam as festividades do Ramadã, da Pessach e da Semana Santa", declarou o porta-voz do Departamento de Estado, Vedant Patel.

Segundo a fonte, a medida é uma "contradição clara" às promessas feitas pelo ex-primeiro-ministro israelense Ariel Sharon ao ex-presidente dos Estados Unidos George W. Bush quando os dois ocupavam o poder, bem como às garantias dadas há dois dias pelo atual governo israelense de Benjamin Netanyahu.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Os Estados Unidos pedem encarecidamente a Israel que se abstenha de permitir o retorno dos colonos à área coberta pela legislação", ressaltou Patel. O governo americano também considerou "profundamente preocupantes e perigosos" os comentários do ministro das Finanças israelense, Bezalel Smotrich, que negou a existência dos palestinos.

"Os palestinos têm uma história e cultura ricas, e os Estados Unidos valorizam seus laços com o povo palestino", assinalou Patel, que chamou as declarações feitas no último domingo por Smotrich de ofensivas.

Questionado sobre como esses comentários afetam as relações dos Estados Unidos com Israel, Patel respondeu que Smotrich "não é o único indivíduo no governo israelense".

sct/caw/ad/mr;lb/am

Tags