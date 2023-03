EUA entregará à Ucrânia tanques Abrams e sistemas Patriots antes do previsto

Os Estados Unidos entregarão tanques Abrams à Ucrânia até o outono no hemisfério norte, muito mais rápido do que o estimado inicialmente. Os sistemas de defesa aérea Patriot também chegarão em um "cronograma acelerado", informou o Pentágono nesta terça-feira(21).

Em coordenação com Kiev, Washington "tomou a decisão de fornecer o modelo M1A1 do tanque Abrams", disse o general Pat Ryder, porta-voz do Departamento de Defesa dos EUA.

Isso "nos permitirá acelerar significativamente os cronogramas de entrega e fornecer esta importante capacidade militar à Ucrânia até o outono deste ano", acrescentou.

Segundo o porta-voz, os tanques darão à Ucrânia "capacidade muito semelhante à do M1A2", que Washington planejou fornecer originalmente, sem dar detalhes sobre as diferenças entre os dois modelos.

Fornecer tanques M1A2 levaria mais de um ano, segundo o general Ryder.

"Estamos confiantes de que entregaremos os Patriot (sistemas antiaéreos) em um cronograma acelerado", acrescentou o militar.

