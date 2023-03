Equador declara emergência em mais da metade do país por chuvas e terremoto

O presidente do Equador, Guillermo Lasso, declarou estado de emergência em 14 das 24 províncias do país afetadas por baixas temperaturas e por um terremoto que matou 15 pessoas - informou a Secretaria Geral de Comunicação (Segcom) nesta terça-feira (21).

Na véspera, o presidente assinou um estado de emergência "pela calamidade pública, devido à grave temporada e ao terremoto de 18 de março", que deixou 15 mortos, um deles no Peru, informou o ministério em um comunicado.

O estado de emergência permitirá ao governo dispor de recursos econômicos para enfrentar os efeitos do terremoto, as enchentes e os deslizamentos de terra em 14 das 24 províncias do país.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Nestas províncias, as consequências negativas dos eventos naturais ficaram evidentes, de forma mais profunda", detalhou a Segcom.

Desde janeiro, as chuvas deixaram 21 mortos e mais de 3.800 residências afetadas.

As fortes chuvas obrigaram a suspender a extração de petróleo por cinco dias em fevereiro, já que um oleoduto ficou em risco pelo desabamento de uma ponte.

O estado de exceção ficará em vigor por 60 dias no litoral de Guayas, El Oro, Los Ríos, Santa Elena, Esmeraldas, Manabí e Santo Domingo.

A emergência também se aplicará nas localidades andinas Pichincha, Loja, Bolívar, Imbabura, Chimborazo e Azuay, assim como na amazônica Napo.

pld/dga/tt

Tags