Comunicado do Business Wire :Wemade Co., Ltd.

O MMORPG de grande sucesso da Wemade MIR M: Vanguard and Vagabond ("MIR M") está realizando o evento de Apoio de Aprimoramento de Aqua a partir desta terça-feira, 21 de março de 2023.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230321005493/pt/

Evento de Apoio de Aprimoramento de Aqua do MIR M começa nesta terça, 21 de março de 2023 (créditos: Wemade)

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Por duas semanas, os usuários podem participar de dois eventos de assistência chamados "Presença de 7 dias de Apoio de Aprimoramento de Aqua" e "Presença de 7 dias de Apoio de Reino Místico da Ilusão de Aqua".

Simplesmente fazendo o check-in, os usuários podem obter várias recompensas, como "Pedra de Aprimoramento", "Pedra de Reforjamento", "Óleo de Bênção", "Bilhete de Entrada do Reino Místico da Ilusão", o item de aumento de EXP "Elixir de Crescimento" e muito mais, em função do número de assistências nos eventos de presença.

Também há itens especiais disponíveis na loja do jogo para melhorar os domínios de criação e aprimoramento: o pacote "Apoio de Domínio de Criação de Aqua", que aumenta o domínio em Metalurgia, Refino e Alquimia, e o pacote "Apoio de Domínio de Aprimoramento de Aqua", que ajuda os usuários a aumentar suas estatísticas de Aprimoramento, Encantamento e Bênção.

O número de usuários simultâneos no MIR M ultrapassou recentemente 210 mil. Em resposta ao rápido aumento de usuários, a Wemade está aumentando o número de servidores. No lançamento, o jogo começou com 14 servidores. Agora, ela mais que triplicou, com 46 servidores no total (28 na Ásia, oito na América do Sul, quatro na América do Norte e seis na Europa).

O MIR M também anunciou a adição de novos sistemas. A Wemade está pronta para apresentar o "WEMIX$ Payment", que permite aos usuários comprar todos os itens do MIR M com WEMIX$ e vários tokens de jogo WEMIX PLAY. E há planos para que o sistema de Governança, que amplia os direitos dos usuários, seja expandido para incluir mais conteúdo além de "Batalha Ocupacional do Vale Oculto", incluindo "Masmorra do grupo" e "Cerco do castelo Sakub".

Mais informações sobre o MIR M estão disponíveis no seu site oficial.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230321005493/pt/

Contato

Wemade Co., Ltd. (112040: KOSDAQ) Yeonghyun Lee, gerente de RP [email protected]

© 2023 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.

Tags