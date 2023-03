Comunicado do Business Wire :Mary Kay Inc.

Mary Kay Inc., defensora mundial da responsabilidade social corporativa e sustentabilidade, está comemorando o Dia Internacional das Florestas destacando sua recente certificação do Forest Stewardship Council® (FSC®).

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230321005733/pt/

Mary Kay Inc., a global advocate for corporate social responsibility and sustainability, is celebrating International Day of Forests by highlighting its recent certification from the Forest Stewardship Council® (FSC®). (Credit: Mary Kay Inc.)

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A certificação se aplica aos Centros de Impressão e Imagens Digital da Mary Kay localizados em sua sede corporativa mundial e centro de distribuição regional localizado no norte do Texas, e confirma o compromisso da Mary Kay em respaldar a silvicultura responsável com uso de materiais 100% reciclados FSC ou fontes de papel misto FSC para impressão comercial, sobretudo para encartes de papel para produtos exportados a nível mundial.

FSC® é uma organização mundial sem fins lucrativos que promove a gestão florestal responsável em todo o mundo, definindo padrões baseados em princípios acordados para administração florestal responsável, apoiados por partes interessadas ambientais, sociais e econômicas. A certificação FSC significa abastecimento sustentável que coloca as florestas e as pessoas em primeiro lugar e garante que os produtos venham de florestas administradas de modo responsável.

"Estamos orgulhosos do progresso em nossa jornada de sustentabilidade", disse Deborah Gibbins, Diretora de Operações da Mary Kay. "O certificado FSC é resultado de muitos meses de muito trabalho, preparação, implementação de novos protocolos e treinamento. Esta conquista destaca o compromisso da Mary Kay com o meio ambiente e a excelência nos negócios."

A icônica empresa de beleza e empreendedorismo mundial está prestes a comemorar seu 60º aniversário em 2023, continuando seu compromisso de décadas em enriquecer vidas ao redor do mundo e reduzir seu impacto no meio ambiente.

Este ano, a Mary Kay também comemora 15 anos de parceria com a Arbor Day Foundation. A parceria entre a Mary Kay e a Arbor Day Foundation começou em 2008. Os principais destaques incluem:

-- Em 2008, as consultoras de beleza independentes da Mary Kay se envolveram em um programa de reciclagem em que uma árvore foi plantada em uma floresta para cada compacto antigo reciclado. Graças a um esforço nacional de reciclagem das consultoras de beleza independentes e seus clientes, bem como dos funcionários da empresa, a Mary Kay superou a meta de coleta de 200.000 compactos antigos.

-- De 2009 a 2012, a parceria da Mary Kay com a Arbor Day Foundation apoiou as Nature Explore Classrooms em refúgios para vítimas de violência doméstica, a fim de fornecer aos residentes um lugar seguro para se conectar com a natureza.

-- A partir de 2013, a Mary Kay começou a respaldar projetos de reflorestamento em larga escala em todo o mundo, incluindo EUA, Brasil, China, Alemanha, Irlanda, Peru e Madagascar.

-- Em 2018, quando a Mary Kay cortou a fita na nova instalação de P&D / Richard R. Rogers Manufacturing em Lewisville, TX, comemorou a conquista de plantar sua milionésima árvore plantando uma árvore cerimonial no local.

-- Até o momento, a Mary Kay e a Arbor Day Foundation plantaram 1,3 milhão de árvores mediante sua parceria e continuam trabalhando em prol de um impacto futuro.

"O compromisso duradouro que a Mary Kay demonstrou em apoiar uma combinação diversificada de projetos que plantam árvores certas em lugares certos tornou esta parceria verdadeiramente especial", disse Katie Loos, Presidente da Arbor Day Foundation. "Ao longo dos anos, nosso trabalho em conjunto cresceu para criar impacto mundial em florestas de maior necessidade. A Mary Kay compreende o que significa e o que é preciso para ser uma boa administradora de nossos ecossistemas e comunidades mais vulneráveis, e estamos empolgados para ver o que o futuro desta parceria reserva para o mundo."

Saiba mais sobre a visão da Mary Kay de enriquecer vidas hoje para um amanhã sustentável em https://marykayglobal.com/sustainability/.

Sobre a Mary Kay

Como uma das rompedoras de barreiras em sua origem, Mary Kay Ash fundou sua empresa de beleza dos sonhos em 1963 com uma meta: enriquecer a vida das mulheres. Este sonho floresceu em uma empresa multibilionária com milhões de membros independentes da força de vendas em mais de 35 países. Como uma empresa de desenvolvimento de empreendedorismo, a Mary Kay está comprometida em capacitar as mulheres em sua jornada através da educação, orientação, advocacia, networking e inovação. A Mary Kay se dedica a investir na ciência por trás da beleza e fabricar produtos de ponta para a pele, cosméticos coloridos, suplementos nutricionais e fragrâncias. A Mary Kay acredita em enriquecer a vida hoje para um amanhã sustentável, fazendo parcerias com organizações de todo o mundo com foco na promoção da excelência empresarial, no apoio à pesquisa do câncer, no avanço da igualdade de gênero, na proteção de sobreviventes de abuso doméstico, no embelezamento de nossas comunidades e no incentivo às crianças a seguirem seus sonhos. Saiba mais em marykayglobal.com, encontre-nos no Facebook, Instagram e LinkedIn ou siga-nos no Twitter.

Sobre a Arbor Day Foundation

Fundada em 1972, a Arbor Day Foundation tornou-se a maior organização sem fins lucrativos dedicada ao plantio de árvores, com mais de um milhão de membros, apoiadores e parceiros importantes. No decorrer dos últimos 50 anos, quase 500 milhões de árvores foram plantadas pela Arbor Day Foundation em bairros, comunidades, cidades e florestas em todo o mundo. Nossa visão é ter um mundo onde as árvores sejam usadas para resolver questões críticas à sobrevivência.

Como uma das maiores fundações operacionais de conservação do mundo, a Arbor Day Foundation, através de seus membros, parcerias e programas, instrui e envolve partes interessadas e comunidades em todo o mundo para que se envolvam em sua missão de plantar, cultivar e celebrar as árvores. Mais informações estão disponíveis em arborday.org.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230321005733/pt/

Contato

Mary Kay Inc. Comunicações Corporativas marykay.com/newsroom 972.687.5332 ou [email protected]

© 2023 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.

Tags