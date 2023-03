Comunicado do Business Wire :Lineage Logistics

Lineage Logistics, LLC ("Lineage" ou a "Empresa"), uma das principais provedoras mundiais de soluções de logística e fundo de investimento imobiliário (Real Estate Investment Fund, REIT) industrial de temperatura controlada, inaugurou uma nova sede no sul da Europa -em Madri (Espanha)-, em 17 de março, em um evento com a presença da equipe de gerenciamento do sul da Europa da empresa, bem como a liderança executiva da Europa e dos EUA e membros do conselho da empresa controladora da Lineage, Bay Grove.

Harld Peters, Lineage Logistics President of Europe, and Raúl Fores Valles, Regional Vice President of Southern Europe, deliver remarks at the opening of the company's new headquarters in Madrid. (Photo: Business Wire)

A nova sede em Madri destaca o investimento contínuo da Lineage na região e estabelece as bases para o crescimento contínuo. Além disso, o maior foco no sul da Europa cria conexões mais fortes com a rede de hubs da Lineage Logistics no norte da Europa e além.

Os novos escritórios aproveitam a expansão da presença da Lineage na região, incluindo a aquisição em setembro de 2022 do Grupo Fuentes, um dos principais fornecedores de logística de transporte e armazenamento a frio da Espanha. Os recentes investimentos da Lineage em agenciamento de cargas e frotas de transporte, juntamente com serviços recentemente lançados com foco em produtos frescos, ajudarão a conectar a cadeia de abastecimento de alimentos da Europa com mais eficiência e oferecerão aos clientes uma solução completa ao transportar seus produtos do sul para o norte da Europa e além. O uso de dados de ponta da Lineage, tecnologias avançadas de cadeia de frio e rede de locais estratégicos nos portos mais movimentados da Europa ajudam os clientes a otimizar o movimento de produtos alimentícios em toda a cadeia de abastecimento com temperatura controlada.

"A Espanha é a porta para o sul da Europa e um dos principais mercados da Europa no campo de produtos frescos. A Lineage optou por investir em nossa presença aqui para melhor atender às necessidades de nossos clientes na Europa e no mundo", disse Raul Fores Valles, vice-presidente regional para o sul da Europa da Lineage Logistics. "Nossos novos escritórios em Madri nos ajudarão a alavancar nossos investimentos recentes em serviços de transporte e agenciamento de cargas para conectar clientes com o mundo de maneira mais eficiente."

A Lineage entrou pela primeira vez no mercado europeu em 2017 e agora possui uma forte rede europeia de mais de 70 instalações de cadeia de frio em 11 países, incluindo seis instalações na Espanha, duas na Itália e três na França. A empresa fez investimentos significativos em sua presença e frota de transporte no sul da Europa, conectando clientes a centros no norte da Europa e além. A Lineage entrou pela primeira vez na Espanha em maio de 2021, com a aquisição de armazéns em Navarra e Astúrias dos Frigoríficos de Navarra e Frioastur.

A Lineage Logistics é uma das principais provedoras de soluções de logística e REIT industriais com controle de temperatura do mundo. A empresa possui uma rede internacional de mais de 400 instalações estrategicamente localizadas, totalizando mais de 2 bilhões de pés cúbicos de capacidade distribuída por 20 países na América do Norte, Europa e Ásia-Pacífico. A Lineage possui experiência líder do setor em soluções logísticas de ponta a ponta, uma rede imobiliária incomparável e desenvolve e implementa tecnologia inovadora. Isso ajuda a aumentar a eficiência da distribuição, promover a sustentabilidade, minimizar o desperdício na cadeia de suprimentos e, o mais importante, como parceira visionária da Feeding America, ajuda a alimentar o mundo. Em reconhecimento às principais inovações e iniciativas de sustentabilidade da empresa, a Lineage foi listada como 3º lugar na lista 2022 CNBC Disruptor 50, nomeada a Deloitte US Best Managed Company em 2022, a empresa número 1 em Data Science e 23ª geral na Lista das Empresas Mais Inovadoras do Mundo de 2019 da Fast Company, além de ter sido incluída na lista Change the World da Fortune em 2020. (www.lineagelogistics.com)

