Comunicado do Business Wire :Activision Publishing, Inc.

Crash Bandicoot? e sua equipe estão de volta em uma nova versão do Crash? com um multijogador 4v4 baseado em equipe, diferente de tudo que os fãs já viram! Em desenvolvimento pela Toys For Bob? e publicado pela Activision Publishing, Inc. (NASDAQ: ATVI), o Crash Team Rumbleestá previsto para lançamento em 20 de junho de 2023. A partir de hoje, os fãs podem solicitar o Crash Team Rumble para receber acesso ao Closed Beta*, programado para ocorrer de 20 a 24 de abril. Esta antecipação permite que os fãs joguem o jogo eletrônico antes do lançamento e oferece à Toys For Bob a oportunidade de fazer parceria com a comunidade, a fim de criar a melhor experiência de jogo para o lançamento.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230321005252/pt/

Crash Team Rumble Gameplay Screenshot (Graphic: Business Wire)

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Crash Team Rumble Closed Beta irá contar com cinco heróis e vilões do universo Crash e três arenas exclusivas repletas de cor, perigo e vantagens estratégicas surpreendentes, com o charme e a personalidade que caracterizam a Toys for Bob. Os fãs que entrarem no Closed Beta podem jogar como Crash Bandicoot, Coco, Tawna, Neo Cortex e Dingodile, serão capazes de emparelhar seu herói com poderes equiparáveis únicos, bem como usar estrategicamente movimentos e habilidades especiais para vencer. No Closed Beta, os esquadrões podem escolher entre três mapas coloridos e variados, cada um variando em tamanho, disposições, desafios e estações de relíquias, que desbloqueiam poderes únicos para dar vantagem às equipes contra seus adversários.

"Estamos incrivelmente entusiasmados para que os fãs tenham uma experiência prática com o Crash Team Rumble durante o Closed Beta de abril", disse Paul Yan, Co-Chefe de Estúdio na Toys For Bob. "Valorizamos realmente o retorno da comunidade e usaremos esta informação para adequar o jogo eletrônico a uma incrível experiência de jogador no dia do lançamento. Vejo você no Closed Beta!"

No Crash Team Rumble, os fãs podem jogar a partir de uma lista de amigos e inimigos do universo Crash, cada um dos quais se ajusta em uma das três funções: bloqueador, impulsionador ou marcador. As equipes utilizam estrategicamente diferentes funções para trabalhar juntas e serem as primeiras a depositar o maior número de frutas Wumpa em sua zona de entrega, ao mesmo tempo em que defendem a zona de entrega da equipe adversária. Poderes exclusivos de relíquia trazem um elemento estratégico adicional ao jogo, que os companheiros de esquadrão podem usar para ganhar vantagem ao marcar, levando seu time à vitória. O Crash Team Rumbleconta com um jogo multiplataforma**, permitindo que jogadores em diversos consoles façam parte de um esquadrão e entrem na competição.

Crash Team Rumbleserá lançado para PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox® Series X/S e Xbox One® por US$ 29,99 (preço de varejo sugerido) para a edição padrão e US$ 39,99 SRP para a edição Deluxe. A edição padrão do Crash Team Rumbleapresenta o jogo completo, conteúdo sazonal adicional após o lançamento e modos de tempo limitado, acesso ao Closed Beta (para aqueles que solicitaram) e à temporada 1 do Premium Battle Pass. A edição Deluxe apresenta todo o conteúdo da edição padrão, além de 25 níveis desbloqueados instantaneamente do Battle Pass durante a temporada 1, a temporada 2 do Premium Battle Pass e o "Proto Pack" digital, que inclui uma série de opções de personalização para cada herói e vilão no lançamento e outros itens. Ambas as edições concedem aos jogadores acesso a um emocionante conteúdo sazonal após o lançamento.

Para mais informações e pedido antecipado, acesse o site oficial do Crash Bandicoot e tenha certeza de seguir @CrashBandicoot no Instagram, Twitter, Facebook e TikTok para mais notícias e informação sobre o Crash Team Rumble. Confira o trailer aqui.

Sobre a Activision

Com sede em Santa Monica, Califórnia, a Activision é uma produtora e editora líder mundial de entretenimento interativo que conecta centenas de milhões de jogadores em todo o mundo através da alegria, diversão e emoção da competição possíveis pelo entretenimento épico. A Activision mantém operações em todo o mundo, sendo uma divisão da Activision Blizzard (NASDAQ: ATVI), uma empresa S&P 500. Mais informação sobre a Activision e seus produtos podem ser encontradas no site da empresa em www.activision.com ou ao seguir @Activision.

* A disponibilidade real da plataforma e a(s) data(s) do Beta está(ão) sujeita(s) a alterações. Beta baixado em separado. O tempo de jogo está sujeito a possíveis interrupções e diferenças de fuso horário. Veja www.crashbandicoot.com para mais detalhes. A duração mínima do Beta é de dois dias. Apenas por tempo limitado. É necessária uma conta Activision e conexão à Internet. Pode ser necessária uma assinatura do PlayStation® Plus ou Xbox Live Gold.

** Jogo multiplataforma disponível entre PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S e Xbox One.

Nota de advertência sobre declarações prospectivas: informações neste comunicado à imprensa que envolvem expectativas, planos, intenções ou estratégias da Activision Publishing quanto ao futuro, incluindo declarações sobre a disponibilidade, recursos, funcionalidade, modo de jogo e preços esperados para o Crash Team Rumblee o Crash Team RumbleClosed Beta, são declarações prospectivas não fatuais, envolvendo uma série de riscos e incertezas. Os fatores que podem fazer com que os resultados futuros reais da Activision Publishing sejam substancialmente diferentes daqueles expressos nas declarações prospectivas estabelecidas neste comunicado incluem atrasos imprevistos de produtos e outros fatores identificados nas seções de fatores de risco do relatório anual mais recente da Activision Blizzard no Formulário 10- K e quaisquer relatórios trimestrais subsequentes no Formulário 10-Q. As declarações prospectivas neste comunicado estão baseadas em informações disponíveis à Activision Publishing e à Activision Blizzard na data deste comunicado, sendo que nem a Activision Publishing nem a Activision Blizzard assumem qualquer obrigação de atualizar tais declarações prospectivas. Declarações prospectivas, que se acredita serem verdadeiras quando feitas, podem acabar se mostrando incorretas. Estas declarações não são garantias do desempenho futuro da Activision Publishing ou da Activision Blizzard, estando sujeitas a riscos, incertezas e outros fatores, alguns dos quais estão além de seu controle, podendo fazer com que os resultados reais difiram materialmente das expectativas atuais.

© 2023 Activision Publishing Inc. ACTIVISION, CRASH, CRASH BANDICOOT, CRASH TEAM RUMBLE e TOYS FOR BOB são marcas comerciais da Activision Publishing, Inc. Todas as outras marcas comerciais e nomes comerciais pertencem a seus respectivos proprietários.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230321005252/pt/

Contato

Marisa Benveniste Activision [email protected]

© 2023 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.

Tags