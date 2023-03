Colômbia aplica primeiros golpes ao Clã do Golfo após fim da trégua

Os militares mataram dois membros do Clã del Golfo e capturaram um de seus líderes na retomada das operações ofensivas contra o cartel de drogas mais poderoso do país, informou o Exército nesta terça-feira (21).

O governo havia concordado com um cessar-fogo bilateral com essa organização desde 1º de janeiro, mas o presidente Gustavo Petro declarou guerra novamente, no domingo, por seus ataques contra a população civil e as forças públicas.

Na segunda-feira, as autoridades capturaram em Urabá (noroeste) "Andrés", suposto "coordenador de pistoleiros (...) deste grupo ilegal", detalhou o Exército em um comunicado.

"No sul [do departamento de] Bolívar (norte) tivemos um confronto" que deixou dois membros do clã mortos, disse o general Luis Ospina em um vídeo enviado para a imprensa.

"O compromisso das tropas (...) será continuar desenvolvendo as operações militares", disse o coronel Luis Cifuentes, oficial encarregado da Operação Cifuentes.

