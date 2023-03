China e Rússia são grandes potências vizinhas e sócios estratégicos, afirma Xi

O presidente Xi Jinping afirmou nesta terça-feira que China e Rússia são "grandes potências vizinhas" e "sócios estratégicos", em uma reunião com o primeiro-ministro russo, Mikhail Mishustin, no segundo dia de visita do presidente chinês a Moscou.

Xi declarou que o primeiro-ministro chinês, Li Qiang, "seguirá dando prioridade à colaboração estratégica global entre China e Rússia".

"Somos grandes potências vizinhas e amplos sócios estratégicos", disse, de acordo com as agências de notícias russas.

