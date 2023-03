Bolsas da Europa e da Ásia operam em alta após redução dos temores de crise bancária

As Bolsas da Ásia e da Europa se recuperavam nesta terça-feira (21) após as quedas expressivas de segunda-feira, à medida que diminuem os temores de uma nova crise financeira provocada pelo colapso de vários bancos.

Na Ásia, a Bolsa de Hong Kong encerrou a sessão em alta de 1,4% e Xangai avançou 0,6%. A Bolsa de Tóquio estava fechada por um feriado no Japão.

As Bolsas europeias iniciaram a terça-feira em alta: às 8h30 GMT (5h30 de Brasília), Paris avançava 1,46%, Londres 1,11%, Frankfurt 1,36%, Madri 1,49% e Milão 1,58%.

Os títulos bancários também operavam em forte alta e o setor avançava 2,21% no índice Eurostoxx 600. As ações do Unicredit subiam 2,97%, enquanto o Deutsche Bank ganhava 2,43%, o BNP Paribas 3,08% e o UBS 3,32%.

O pânico nas Bolsas nos últimos 11 dias parece ter diminuído depois que as autoridades das principais economias do planeta prometeram apoio aos correntistas e bancos em dificuldades após o colapso do Silicon Valley Bank e do Signature Bank nos Estados Unidos.

A aquisição do banco suíço Credit Suisse pelo rival UBS por 3,25 bilhões de dólares, no entanto, preocupa os investidores e os analistas alertam que é muito cedo para afirmar que a crise chegou ao fim.

