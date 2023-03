Biden condecora Springsteen com Medalha das Artes

O presidente americano, Joe Biden, entregou nesta terça-feira as medalhas das Artes e de Humanidades a 23 "americanos extraordinários", entre eles o músico Bruce Springsteen.

O presidente destacou a importância da cultura e liberdade de expressão, e sublinhou que a democracia "é um pacto, uma opção".

"Os Estados Unidos são uma grande nação, em boa parte devido ao poder das artes e humanidades gravado no DNA" do país, continuou Biden. "O trabalho dos nossos homenageados é tão diverso quanto a nação, mas seus pontos em comum formam o tecido dos Estados Unidos: a busca pela excelência, o impulso de criar, o desejo de se conectar e a ousadia para ser construtor de pontes e mudanças."

A cerimônia foi realizada na Casa Branca. Biden descreveu Bruce Springsteen, apelidado de The Boss, como "um trovador da vida americana, a resiliência, a esperança e os sonhos".

Springsteen recebeu a honraria, a mais alta concedida pelo governo americano a artistas e mecenas, porque "celebra nossos triunfos, cura nossas feridas e nos dá esperança, capturando o espírito inquebrantável do que significa ser americano, apontou o fundo Nacional das Artes (NEA).

Os ganhadores da Medalha Nacional das Artes "ajudaram a definir e enriquecer o legado cultural da nossa nação por meio do seu compromisso apaixonado" e seu trabalho "nos ajuda a ver o mundo de formas diferentes", afirmou Maria Rosario Jackson, presidente do NEA, no site da instituição.

Entre os outros homenageados com essa medalha destacam-se a estilista Vera Wang, a atriz Julia Louis-Dreyfus e a cantora americana Gladys Knught, conhecida como "a imperatriz do soul", cujo talento inspirou gerações de artistas.

Completam a lista Mindy Kalling, Judith Francisca Baca, Fred Eychaner, Antonio Martorell-Cardona, Joan Shigekawa, The Billie Holiday Theatre e The International Association of Blacks in Dance.

Durante a cerimônia, da qual participaram a primeira-dama Jill Biden e a vice-presidente Kamala Harris, foi entregue também a Medalha Nacional de Humanidades, recebida, entre outros, pelo poeta Richard Blanco, filho de imigrantes cubanos conhecido pelo poema One Today, que declamou na segunda posse de Barack Obama como presidente do país. Entre os outros premiados estão historiadores, acadêmicos e ativistas.

