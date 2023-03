Barça vence Roma (1-0) e Bayern derrota Arsenal na ida das quartas da Champions feminina

O Barcelona, atual vice-campeão europeu, e o Bayern de Munique venceram Roma e Arsenal por 1 a 0, respectivamente, no jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões feminina.

O campeão espanhol começou dominando a partida e emendando chances de gol, como por meio de Mapi León (9), Salma Paralluelo (12), Caroline Hansen (18), Aitana Bonmatí (25).

O domínio do Barça se concretizou com um gol de Paralluelo, um magnífico chute colocado de pé esquerdo (33).

O segundo tempo começou com a mesma dinâmica, com duas chances desperdiçadas pela nigeriana Asisat Oshoala (48, 53 e 59), mas como consequência das substituições a Roma começou a levar perigo e a goleira do Barça Sandra Paños evitou o empate fazendo uma defesa com o pé em um chute de Emilie Haavi (72).

A equipe italiana teve mais uma grande oportunidade em um erro de Paños, mas Andressa Alves mandou a bola para fora (81). A goleiro compensou a falha ao desviar um disparo de Manuela Giuglano (84) para escanteio.

O Barça resistiu até o final e conseguiu assim uma vitória que o aproxima das semifinais, onde enfrentará o Chelsea ou o Lyon, naquela que seria a repetição da final da temporada passada, vencida por 3-1 pelas francesas.

Na Allianz Arena diante de 20.000 espectadores, o Bayern de Munique também derrotou o Arsenal por 1 a 0, graças a um gol da atacante Lea Schüller pouco antes do intervalo (39).

Depois de um primeiro tempo de domínio alemão que se materializou no gol, as anfitriãs sobreviveram no segundo tempo à pressão das londrinas, que buscaram sem sucesso o empate, apesar de terem criado boas chances, como em um chute na trave de Caitlin Foord e duas bolas tiradas em cima da linha do gol.

O jogo de volta está marcado para daqui a uma semana, no Emirates Stadium, em Londres. Quem vencer este confronto enfrentará o vencedor do duelo PSG-Wolfsburg nas semifinais, cujo primeiro jogo será disputado na quinta-feira.

--- Resultados e programação dos jogos de ida das quartas de final da Liga dos Campeões feminina:

- Terça-feira:

Bayern de Munique 1 Schüller (39)

Arsenal 0

Roma 0

Barcelona 1 Paralluelo (33)

- Quarta-feira:

(15h45) Lyon

Chelsea

(17h00) PSG

Wolfsburg

