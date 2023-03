ATP 500 de Barcelona terá 4 tenistas do Top 5; Djokovic jogará em Banja Luka

O ATP 500 de Barcelona, que será disputado de 15 a 23 de abril, terá quatro jogadores do Top 5 do tênis mundial, após ser confirmada a participação do russo Daniil Medvedev.

"É um dos melhores quadros por nível de ranking da história", afirmou nesta terça-feira o diretor do torneio, David Ferrer.

"A confirmação de Medvedev não foi fácil no sentido de que tínhamos a lista praticamente feita", explicou Ferrer sobre incorporação "de última hora" do tenista russo.

Encabeçados por Carlos Alcaraz, número 1 do mundo e que defenderá o título, estarão em Barcelona Stefanos Tsitsipas (N.3), Casper Ruud (N.4) e Daniil Medvedev (N.5), segundo a lista de participantes publicada nesta terça-feira pela organização.

O único jogador do Top 5 que não estará no torneio é o sérvio Novak Djokovic, número 2 do mundo, que vai participar do ATP 250 de Banja Luka (17 a 23 de abril), na Bósnia.

Por outro lado, está prevista a presença do espanhol Rafael Nadal, que na segunda-feira saiu do Top 10 pela primeira vez em 18 anos e agora é o 13º no ranking da ATP.

Embora a participação de Nadal, 12 vezes campeão do torneio, esteja condicionada à sua recuperação da lesão muscular que sofreu no quadril no Aberto da Austrália, Ferrer se mostrou otimista.

"Ele está treinando cinco dias por semana. A ideia é que ele comece já em Monte Carlo. Pessoalmente, desejo que ele tenha uma boa temporada de saibro", afirmou.

