Arsenal será adversário das estrelas da MLS no All-Star Game da liga americana

O Arsenal enfrentará uma seleção das estrelas da Major League Soccer (MSL) dos Estados Unidos dirigida pelo ex-atacante inglês Wayne Rooney no All-Star Game, no dia 19 de julho, informou nesta terça-feira a liga americana de futebol.

O jogo amistoso será disputado no estádio Audi Field de Washington, que tem capacidade para 20 mil espectadores e é a casa do DC United, comandado por Rooney desde julho de 2022.

Atual líder do Campeonato Inglês, o Arsenal já participou do All-Star Game da MLS em 2016, jogo que o time londrino venceu por 2 a 1.

Naquele ano, Didier Drogba marcou para o combinado da liga americana e Joel Campbell e Chuba Akpom balançaram as redes para os 'Gunners'.

O time do técnico espanhol Mikel Arteta já tinha escolhido os EUA como destino para fazer vários amistosos na última pré-temporada, na qual enfrentou o Everton em Baltimore e o Chelsea em Orlando.

"Nossa excursão pelos EUA foi uma boa preparação para a temporada e estamos ansiosos para visitar mais uma vez nossos incríveis torcedores no país", disse Arteta no comunicado da MLS.

"O jogo contra o All-Star da MLS será um bom teste antes da temporada 2023-2024", acrescentou o treinador.

Já Wayne Rooney vai participar pela terceira vez do evento, depois de atuar como jogador do DC United no duelo contra o Atlético de Madrid em 2019 e pelo Manchester United na edição de 2011.

"Assisti da primeira fila o crescimento e desenvolvimento da MLS, primeiro como jogador e agora como treinador", disse o ídolo dos 'Red Devils'.

"A oportunidade de liderar o melhor que a nossa liga tem para oferecer contra um clube da Premier League como o Arsenal será determinante para mim pessoalmente e uma experiência inesquecível para a nossa apaixonada torcida aqui em DC", ressaltou Rooney.

O All-Star game coloca tradicionalmente os melhores jogadores da MLS contra clubes poderosos do futebol europeu, mas nas duas últimas edições o adversário passou a ser outra seleção dos melhores jogadores do Campeonato Mexicano.

