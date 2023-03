Sem marcar gols em 2023, Endrick vive sua primeira crise como profissional

Joia do futebol brasileiro, o atacante Endrick, de apenas 16 anos, está enfrentando sua primeira crise como profissional: desde o início da temporada, em janeiro, ainda não marcou gols pelo Palmeiras.

Vendido ao Real Madri em dezembro por 72 milhões de euros (pouco mais de R$ 400 milhões, na cotação atual), Endrick começou o ano como titular e conquistando seu segundo título na carreira, a Supercopa do Brasil.

"Estou tentando ganhar confiança, não é fácil jogar no profissional, estou me adaptando. Não tenho medo, tenho que ir para cima", disse o jovem atacante após a vitória sobre o 'Verdão' sobre o Flamengo por 4 a 3 no final de janeiro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O técnico Abel Ferreira e jogadores do Palmeiras já demonstraram seu apoio publicamente, mas Endrick ficou no banco nos dois últimos jogos da equipe: vitórias por 1 a 0 sobre São Bernardo (quartas de final) e Ituano (semifinal) no Campeonato Paulista.

O pior momento da má fase foi no dia 22 de fevereiro, na vitória por 2 a 0 sobre o Bragantino, na fase de grupos do Paulistão.

Abel, que algumas vezes já se mostrou visivelmente incomodado com os jornalistas por suas perguntas sobre o jogador, o substituiu aos 15 minutos do segundo tempo e o jovem sentou no banco de reservas, cobriu o rosto com um colete e chorou.

"Claro que há uma pressão tremenda que ele tem que fazer cinco, seis gols, que ele próprio tenta lidar com isso", disse então o técnico do Palmeiras.

"O que peço a ele é que não perca o sorriso no rosto, só peço isso (...) Ele tem uma carreira absolutamente extraordinária pela frente", acrescentou.

Os números atuais de Endrick contrastam com seu brilho na base do clube paulista, onde conquistou os campeonatos de todas as categorias e marcou 161 gols em 188 jogos oficiais e amistosos.

Em sua estreia como profissional, em outubro do ano passado, as coisas saíram melhor para o atacante: marcou três gols em sete partidas (306 minutos), em três delas começando como titular.

Seu último gol foi na vitória por 4 a 0 sobre o Fortaleza, no dia 2 de novembro, no Allianz Parque, no jogo que garantiu o título do Brasileirão de forma antecipada para o Palmeiras.

A Seleção Brasileira também está de olho no atacante, com quem o técnico Ramon Menezes espera contar para o Mundial Sub-20, que será disputado em maio e junho.

Endrick não foi liberado pelo Palmeiras para a disputa do Sul-Americano Sub-20 na Colômbia, onde o Brasil foi campeão em fevereiro.

raa/app/ol/cb

Tags