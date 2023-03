Quatro soldados ucranianos morrem após explosão de projétil em treinamento

Ao menos quatro soldados ucranianos morreram após a explosão de um projétil durante um treinamento no norte da Ucrânia, informou o escritório de investigação nacional (DBR) nesta segunda-feira (20).

O incidente ocorreu no sábado na região de Chernihiv, informou o DBR em comunicado no Telegram. As autoridades abriram uma investigação por "violação das regras de manuseio de armas", acrescentou a mesma fonte.

Os corpos dos quatro militares foram levados a Chernihiv para que sejam examinados por uma equipe forense, continuou, sem dar mais detalhes.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A região de Chernihiv faz fronteira com Rússia e Belarus - dois aliados - e foi parcialmente ocupada por Moscou durante as primeiras semanas da invasão no final de fevereiro de 2022.

Desde a retirada das tropas russas desta região na primavera de 2022, o exército de Kiev observa de perto qualquer movimento das forças de Moscou no norte da Ucrânia, especialmente em Belarus.

bur-ant/thm/sag/zm/aa

Tags