Primeiro-ministro da Tailândia dissolve o Parlamento e país terá eleições

O primeiro-ministro da Tailândia, Prayut Chan-O-Cha, dissolveu nesta segunda-feira (20) o Parlamento, uma decisão que abre o caminho para eleições legislativas em maio.

As eleições, as segundas desde o golpe de Estado de 2014, devem acontecer no prazo de 45 a 60 dias após a dissolução do Parlamento, provavelmente em 7 de maio ou 14 de maio, de acordo com a imprensa tailandesa.

O pleito será uma disputa entre o impopular Prayut, que chegou ao poder com um golpe militar, e a filha do magnata e ex-primeiro-ministro Thaksin Shinawatra, o grande inimigo do exército, que permanece politicamente ativo apesar de estar no exílio há mais de uma década.

A campanha eleitoral começou de forma não oficial há algumas semanas na segunda maior economia do sudeste asiático.

O organismo responsável por supervisionar as eleições (EC) anunciará a data oficial nos próximos dias.

