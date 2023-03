Pinguins idosos ganham lentes oculares em cirurgia inédita para remoção de catarata

Três pinguins idosos passaram por uma cirurgia para remover catarata e ganharam lentes oculares personalizadas. O procedimento pode ter sido o primeiro feito para melhorar a visão das aves, de acordo com o zoológico Mandai Wildlife Group, da Singapura.



Em comunicado divulgado na última terça-feira, 14, veterinários do zoológico falaram que os três pinguins estavam entre as seis aves idosas que passaram por cirurgia há dois meses.



'Um marco na medicina veterinária'



Com mais de 20 anos, os três pinguins faziam parte de um sexteto que sofre com catarata, condição comum relacionada à idade em pessoas e animais e que dificulta a visão deixando-a turva.



A veterinária Ellen Rasidi disse que o grupo de veterinários percebeu a turvação nos olhos das aves após notarem dificuldade na movimentação dos animais, que se mexiam como se não enxergassem o que estava a sua frente.



Foi daí que veio a decisão de remover a catarata. Segundo Gladys Boo, oftalmologista veterinária que participou das cirurgias, os pinguins ganharam lentes intraoculares personalizadas.









Feitas sob medida na Alemanha, as lentes foram construídas para caber no olho de cada um dos pinguins, o que levou cerca de dois meses, de acordo com Boo.



A oftalmologista diz que o tamanho e a estabilidade dos olhos da espécie, pinguim-rei, permitiu que as lentes fossem mantidas no lugar. Para ela, o procedimento pode ser considerado “um marco na medicina veterinária”.



Dificuldades no procedimento



A dificuldade do implante das lentes se deu pela presença de uma terceira pálpebra nos pinguins-rei, a qual usam para nados submersos e que estava fechada durante a cirurgia.



Com essa complicação, os pinguins tiveram de permanecer fora d’água e precisam de colírio sendo administrado em seus olhos duas vezes ao dia pelos tratadores.



Contudo, foi observado uma melhora nos níveis de atividades dos pinguins após a cirurgia, afirmam funcionários do zoológico.



“É bom vê-los mais ativos, indicando uma melhora na visão”, disse Rasidi, a veterinária. “Os pinguins-rei também estão se adaptando bem às novas lentes".



