Pepe desfalcará Portugal no início das Eliminatórias da Euro

O experiente zagueiro Pepe, de 40 anos, vai desfalcar a seleção de Portugal nos dois primeiros jogos das Eliminatórias para a Eurocopa de 2024, contra Liechtenstein e Luxemburgo, anunciou nesta segunda-feira a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

O jogador do Porto sofreu uma lesão na perna direita e já tinha ficado de fora do duelo de domingo contra o Braga (0 a 0), pela 25ª rodada do Campeonato Português.

Depois de cair nas quartas de final da Copa do Mundo de 2022 para o Marrocos, Portugal inicia uma nova etapa com o técnico espanhol Roberto Martínez no comando da equipe.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Martínez incluiu em sua primeira convocação o astro Cristiano Ronaldo, que agora joga pelo Al Nassr da Arábia Saudita.

Portugal enfrenta Liechtenstein no dia 23 de março em Lisboa e viaja a Luxemburgo três dias depois.

lf/bcr/pm/cb

Tags