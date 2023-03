Pauta de infográficos

* Ucrânia-Rússia-conflito:

1/ Mapa com a situação do conflito na Ucrânia em 20 de março às 05h (Bras.). (135 x 162 mm) - Atualização disponível

2/ Mapa da linha de frente em torno da cidade de Bakhmut, que as forças russas tentam controlar. (135 x 136 mm) - Atualização disponível

* Iraque-política-guerra: posição do Iraque em três indicadores: índice de percepção da corrupção, índice de desenvolvimento humano e Produto Interno Bruto (PIB). (135x48 mm) - Disponível

* Suíça-banco-CreditSuisse-bolsa:

1/ Evolução do índice STOXX Europe 600 Banks desde 8 de março. (89 x 68 mm) - Disponível

2/ Evolução da cotação em bolsa do banco Credit Suisse após o anúncio de compra do UBS em 19 de março. (45 x 67 mm) - Disponível

3/ Cotação do banco regional americano First Republic desde setembro de 2022. (89x67 mm) - Disponível

4/ Classificação establecida pelo Financial Stability Board dos bancos de importância sistêmica para o setor financeiro com o capital total requerido para evitar uma quebra. (135x142 mm) - Atualização disponível

5/ Evolução do preço das ações do banco suíço UBS após o anúncio em 19 de março do acordo de compra de seu rival Credit Suisse.(45x63 mm) - Disponível

* Clima-meio-ambiente:

1/ Diferentes opções para reduzir as emissões de gases de efeito estufa, com potencial e custo, segundo o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC).(135 x 66 mm) - Disponível

2/ Cinco cenários da evolução da temperatura na superfície da Terra, segundo o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC). (135 x 84 mm) - Disponível

3/ Previsõs de temperatura no mundo em relação ao período 1850-1900, segundo diferentes cenários. (90 x 81 mm) - Disponível

4/ Conjunto de mapas-múndi com as previeões de anomalias de temperatura do dia mais quente do ano em relação à média da era pré-industrial (1850-1900), segundo um aumento de +1,5 ºC, +2 °C, +3 °C o +4 °C, a partir de dados do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC). (180 x 54 mm) - Disponível

5/ Conjunto de mapas com a porcentagem de biodiversidade exposta às condições climáticas potencialmente perigosas com aumento da temperatura global de +1,5 °C, +2 ºC, +3 °C ou +4 °C em relação à média do período pré-industrial (1850-1900). (135 x 103 mm) - Disponível

6/ Mapa com as principais causas de desmatamento, por zona geográfica, de 2001 a 2019. (180x100 mm) - Disponível

7/ Porcentagem de espécies animais e vegetais que vivem em florestas, por classe, e porcentagem dessas espécies consideradas ameaçadas pela UICN. (180x104 mm) - Disponível

8/ Superfície coberta de floresta, superfície perdida entre 2000 e 2021 e superfície replantada no mesmo período em dez países do mundo com maiores superfícies florestais, segundo Global Forest Watch. (180x102 mm) - Disponível

9/ Mapa-múndi das florestas que representam um terço da superfície terrestre global. (180x100 mm) - Disponível

10/ Quantidade de carbono armazenado em diferentes zonas florestais do mundo. (180x100 mm) - Disponível

11/ Contribuição econômica direta e indireta do setor florestal no Produto Interno Bruto, em bilhões de dólares por continente. (90x146 mm) - Reenvio disponível

12/ Quantidade acumulada de emissões de carbono desde 1850 e as que não podem ser ultrapassadas para limitar o aquecimento global a +1,5 °C ou +2 °C. (135x76 mm) - Disponível

13/ Evolução das emissões de gases de efeito estufa segundo as medidas atuais e as trajetórias necessárias para limitar o aquecimento a +1,5 °C e +2 °C até 2100. (89x82 mm) - Disponível

* Água-clima-meio-ambiente-política-sociedade-diplomacia-poluição:

1/ Mapa com os níveis de estresse hídrico nas principais baías do mundo, segundo dados Aquastat (FAO). (135 x 101 mm) - Disponível

2/ Mapa com o nível de aridez segundo a definição do programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, com datos Aquastat (FAO). (135 x 97 mm) - Disponível

3/ Dejetos de politereftalato de etileno (PET) deas garrafas de água entre 1990 e 2021, em milhões de toneladas. (89x62 mm) - Atualização disponível

* Tênis-2023:

1/ Classificação ATP dos 10 primeiros tenistas. (44 x 77 mm) - Atualização disponível

2/ Classificação WTA das 10 primeiras tenistas. (44 x 76 mm) - Atualização disponível

* Fbl-2024-Euro: composição dos grupos das eliminatórias para a Eurocopa da Alemanha 2024 após o sorteio realizado em 9 de outubro de 2022 em Frankfurt. (180 x 114 mm) - Disponível

Contato: [email protected] - http://www.afpforum.com/AFPForum/

cr

Tags