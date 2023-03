PRINCIPAIS NOTÍCIAS

RÚSSIA CHINA UCRÂNIA: Presidente chinês desembarca na Rússia para reunião com Putin

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

ECONOMIA BANCOS: Mercados recebem com ceticismo a compra do Credit Suisse pelo UBS

FRANÇA MANIFESTAÇÕES: Governo francês enfrenta votação crucial após protestos contra reforma da Precidência

CLIMA ONU: Mundo queima etapas rumo a um futuro sombrio, alertam cientistas

=== RÚSSIA CHINA UCRÂNIA ===

MOSCOU:

Presidente chinês visita Rússia para se reunir Putin e abordar a situação na Ucrânia

O presidente da China, Xi Jinping, desembarcou nesta segunda-feira (20) em Moscou para uma reunião com o homólogo russo, Vladimir Putin, na qual os dois abordarão o plano de paz de Pequim para o conflito na Ucrânia.

(Rússia China conflito diplomacia Ucrânia, 730 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO, INFOGRAFIA

PEQUIM:

Xi Jinping buscará se posicionar como artífice da paz em visita à Rússia

Depois de conseguir uma aproximação entre Irã e Arábia Saudita, o presidente chinês, Xi Jinping, buscará repetir a façanha no conflito ucraniano durante sua visita à Rússia esta semana.

(China EUA conflito Rússia diplomacia Ucrânia, 650 palavras, já transmitida)

PARIS:

Principais datas das relações entre Rússia e China

Embora as relações entre Pequim e Moscou tenham sido tumultuadas durante a Guerra Fria, os dois países se aproximaram nas últimas décadas para fazer uma frente comum aos Estados Unidos e desenvolver sua cooperação econômica.

(Ucrânia conflito Rússia diplomacia China, 730 palavras, já transmitida)

=== ECONOMIA BANCOS ===

PARIS:

Mercados recebem com ceticismo a compra do Credit Suisse pelo UBS

Os mercados financeiros receberam com ceticismo nesta segunda-feira (20) a notícia da compra do Credit Suisse pelo concorrente UBS, uma operação de resgate orquestrada pelas autoridades suíças diante do temor de desestabilização do sistema bancário global.

(Bolsas Suíça mercado empresas bancos, 520 palavras, já transmitida)

ZURIQUE:

UBS absorve Credit Suisse: principais pontos

A compra do Credit Suisse pelo UBS criará um gigante bancário sem precedentes na história da Suíça, um país onde o setor bancário é parte integral da identidade nacional.

(Suíça UBS política empresas CreditSuisse bancos, 630 palavras, já transmitida)

=== FRANÇA MANIFESTAÇÕES ===

PARIS:

Governo francês enfrenta votação importante após protestos contra reforma da Previdência

A França vive um dia político importante nesta segunda-feira (20), com a votação de duas moções de censura contra o governo da primeira-ministra Élisabeth Borne, que também derrubariam a impopular reforma da Previdência se pelo menos uma for aprovada.

(França aposentadoria política parlamento manifestação greve, 480 palavras, já transmitida)

=== CLIMA ONU ===

PARIS:

Mundo queima etapas rumo a um futuro sombrio, alertam cientistas

O mundo está queimando etapas em direção a um futuro sombrio, no qual o impacto da mudança climática será mais grave do que se temia até agora, razão pela qual também terá que acelerar a transformação energética, alertaram os especialistas em mudanças climáticas nesta segunda-feira (20) em um relatório muito aguardado.

(Clima meio ambiente governo cúpula ONU COP28, 740 palavras, já transmitida)

FOTOS ARQUIVO, INFOGRAFIA

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES ===

-- EUROPA

BRUXELAS:

UE aprova plano de 2 bilhões de euros para fornecer munição à Ucrânia

Ministros das Relações Exteriores de países da União Europeia (UE), reunidos em Bruxelas nesta segunda-feira (20), chegaram a um acordo para desbloquear 2 bilhões de euros (R$ 11 bilhões) para fornecer o enorme volume de munição solicitado pela Ucrânia e aumentar a produção no bloco, disseram diplomatas.

(UE conflito Rússia diplomacia Ucrânia armamento defesa, 510 palavras, já transmitida)

-- ORIENTE MÉDIO

BAGDÁ:

Iraque enfrenta consequências e futuro incerto 20 anos após invasão dos EUA

O Iraque recorda nesta segunda-feira o 20º aniversário da invasão liderada pelos Estados Unidos que derrubou o ditador Saddam Hussein, mas nenhum evento oficial foi planejado.

(Iraque EUA conflito, 450 palavras, já transmitida)

-- ÁSIA

SEUL:

Kim Jong-un supervisiona simulação de 'contra-ataque nuclear'

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, comandou exercícios militares por dois dias "simulando um contra-ataque nuclear", que incluíram um disparo de míssil balístico equipado com uma "falsa ogiva nuclear", informou nesta segunda-feira (20) a agência estatal norte-coreana KCNA.

(CoreiaN EUA conflito CoreiaS nuclear armamento, 660 palavras, já transmitida)

BANGCOC:

Primeiro-ministro da Tailândia dissolve o Parlamento e país terá eleições

O primeiro-ministro da Tailândia, Prayut Chan-O-Cha, dissolveu nesta segunda-feira (20) o Parlamento, uma decisão que abre o caminho para eleições legislativas em maio.

(Tailândia eleições política parlamento)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

HUDDINGE:

Adolescentes recebem permissão para dirigir carros de luxo e caminhões na Suécia

Uma regra quase centenária que visava resolver a falta de veículos agrícolas na Suécia permite que adolescentes sem carteira de motorista dirijam caminhões e carros de luxo, desde que a velocidade máxima seja limitada a 30 km/h.

(Suécia carro curiosa)

--- CONTATO ---

Redação: [email protected]

AFP

Tags