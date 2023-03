Morre israelense ferido em ataque em Tel Aviv em março

Um israelense de 33 anos, ferido em um ataque de um membro do movimento islâmico palestino Hamas em Tel Aviv no início de março, morreu nesta segunda-feira (20), informou o hospital onde ele estava sendo tratado.

"É com grande tristeza que o centro médico Ichilov de Tel Aviv anuncia a morte de Or Eshkar, que foi fatalmente ferido durante um ataque na rua Dizengoff", disse um comunicado do hospital.

Três jovens foram baleados em 9 de março, quando um membro das brigadas Ezzeldin Al-Qassam, o braço armado do Hamas, abriu fogo perto de um café na avenida Dizengoff, em Tel Aviv.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O autor do ataque, Motaz Jawaja, de 23 anos, da cidade de Nilin, na Cisjordânia ocupada, foi morto a tiros por um policial.

Desde o início do ano, o conflito israelense-palestino já matou 86 palestinos (incluindo civis e membros de grupos armados), 14 israelenses (incluindo um policial) e uma ucraniana, segundo uma contagem da AFP baseada em fontes oficiais de ambos os lados.

alv/mj/feb/sag/mb/aa

Tags