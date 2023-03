Ministros americanos debatem no Panamá fórmulas para enfrentar futuras pandemias

Ministros americanos debatem, nesta segunda (20), no Panamá, fórmulas para melhorar os sistemas públicos de saúde e enfrentar de forma conjunta futuras pandemias, em uma reunião que também conta com a presença de um enviado dos Estados Unidos.

O objetivo é "identificar alguns temas comuns" que permitam um acesso universal aos sistemas de saúde nos países do continente, castigados ainda pela crise da covid-19, manifestou à AFP o novo diretor da Organização Pan-Americana de Saúde (Opas), o brasileiro Jarbas Barbosa.

A reunião de ministros da Saúde e da Economia de países da América Latina e o sub-secretário dos Estados Unidos é o primeiro encontro de alto nível do denominado Diálogo Econômico e de Saúde das Américas (EHA, em sua sigla em inglês).

A EHA surgiu em junho na última reunião das Américas em Los Angeles (EUA) com o objetivo de juntar esforços para melhorar as respostas diante dos diferentes problemas de saúde no continente.

O plano é que os governos destinem, ao menos, 6% do Produto Interno Bruto (PIB) para a saúde, diante dos 4% que aportam agora a maioria dos países latino-americanos.

"Sabemos que não é fácil porque todos estão, no entanto, em processo de recuperação das perdas econômicas pela pandemia", reconheceu Barbosa.

