Ministro do Petróleo da Venezuela renuncia após casos de corrupção na indústria

O ministro venezuelano do Petróleo, Tareck El Aissami, renunciou ao cargo, nesta segunda-feira (20), depois da abertura, no fim de semana, de uma nova investigação sobre corrupção, que envolveria funcionários da estatal Petróleos da Venezuela (PDVSA), em virtude da qual um ex-gerente foi detido.

"Em virtude das investigações iniciadas sobre fatos graves de corrupção na PDVSA; tomei a decisão de apresentar minha renúncia como ministro do Petróleo, com o propósito de apoiar, acompanhar e respaldar totalmente este processo", informou El Aissami em mensagem no Twitter.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

ba/jt/ll/mvv/lb

Tags