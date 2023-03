Messi chega a Buenos Aires para amistoso entre Argentina e Panamá

O capitão da seleção argentina, Lionel Messi, chegou nesta segunda-feira a Buenos Aires e se uniu à concentração da 'Albiceleste' para o amistoso de quinta-feira contra o Panamá, no estádio Monumental.

Messi chega à Argentina depois de ter sido vaiado no domingo por torcedores do Paris Saint-Germain, em protesto pela eliminação da equipe nas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa.

O técnico da seleção, Lionel Scaloni, comanda nesta tarde o primeiro treino do time para o jogo que será o reencontro da 'Albiceleste' com seus torcedores desde o título na Copa do Mundo de 2022.

A expectativa para rever a equipe fez os 63 mil ingressos colocados à venda se esgotarem em apenas duas horas pela internet.

Após o amistoso contra o Panamá, a Argentina voltará a campo no dia 28 de março contra a seleção de Curaçao, na província de Santiago del Estero.

