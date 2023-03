Itália perde Chiesa e Dimarco para as Eliminatórias da Euro

O atacante da Juventus Federico Chiesa e o lateral-esquerdo da Inter de Milão Federico Dimarco vão desfalcar a Itália por lesão nos primeiros jogos das Eliminatórias para a Eurocopa de 2024, anunciou nesta segunda-feira a Federação Italiana de Futebol (FIGC).

Chiesa entrou no segundo tempo do duelo contra a Inter no domingo, mas teve que ser substituído 20 minutos depois com dores no joelho esquerdo.

Exames realizados nesta segunda-feira não constataram lesão, mas o atacante terá que ser poupado, informou a Juve, antes de a FIGC informar que ele desfalcará a 'Azzurra'.

Por sua vez, Dimarco também deixou o campo antes do apito final, aparentemente por um problema na virilha.

O lateral será substituído pelo ítalo-brasileiro Emerson Palmieri, do West Ham, enquanto o técnico Roberto Mancini não anunciou por enquanto um substituto para Chiesa.

Atual campeã continental, a Itália começa sua campanha nas Eliminatórias da Euro na quinta-feira contra a Inglaterra, em Nápoles, antes de visitar Malta três dias depois.

