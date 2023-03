Iga Swiatek fecha patrocínio com marca esportiva de Roger Federer

A polonesa Iga Swiatek, número 1 do mundo, assinou um contrato de patrocínio com a marca de material esportivo suíça On, da qual Roger Federer é um dos proprietários, informou a tenista nas redes sociais nesta segunda-feira.

"Tenho o prazer de anunciar que sou a primeira jogadora de tênis na On", escreveu Swiatek, que até agora era patrocinada pela japonesa Asics.

Além disso, a On também informou que a promessa americana Ben Shelton, de 20 anos, também assinou um contrato com a marca.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Iga e Ben representam com maestria a próxima geração de talento no tênis. Estes dois jogadores compartilham o espírito de competição da On e se encaixam maravilhosamente na história das lendas do tênis", ressaltou Federer, que investiu na marca em 2019, ajudando a desenhar o primeiro seu primeiro par de calçados para a prática de tênis.

ig/smr/pm/cb

Tags