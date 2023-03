Ex-chefe dos serviços de segurança ucranianos será julgado por 'alta traição'

Um ex-chefe dos serviços de segurança ucranianos (SBU) na região de Kharkiv (leste) será julgado por "alta traição", anunciou o escritório nacional de investigação do país (DBR) nesta segunda-feira (20).

Roman Dudin, de 40 anos, "de fato se ocupou de (ações de) sabotagem em vez de organizar" a defesa desta região, acusou o DBR em comunicado no Telegram.

"Quando a defesa tomar conhecimento de seu caso, ele será encaminhado ao tribunal", disse ele.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O homem, preso em setembro, enfrenta prisão perpétua.

Kharkiv, região fronteiriça com a Rússia, foi parcialmente ocupada por Moscou desde o início da invasão russa em fevereiro de 2022. As tropas russas se retiraram desta área do leste da Ucrânia em setembro.

Dudin considerou que "a ofensiva russa será bem-sucedida e que o poder de ocupação russo levará em conta" suas "atividades subversivas", continuou o DBR em seu comunicado.

O órgão investigativo disse que o homem deixou seu posto "sem permissão" no início da invasão e ordenou que seus subordinados "sem qualquer fundamento legal" deixassem a cidade de Kharkiv.

O ex-funcionário "criou propositalmente as condições" para permitir que os russos se apoderassem de armas e munições armazenadas na sede regional da SBU em Kharkiv, segundo a mesma fonte.

Dudin ocupava o cargo desde 2020, mas foi demitido pelo presidente ucraniano Volodimir Zelensky em maio de 2022, acusado de não trabalhar "pela defesa da cidade nos primeiros dias da invasão".

Zelensky também demitiu o chefe da SBU, Ivan Bakanov, em julho, depois de acusá-lo de não fazer o suficiente para combater os espiões e colaboradores de Moscou.

bur-ant/bur/mba/sag/mb/aa

Tags