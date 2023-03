BCE diz que sistema bancário da zona do euro tem 'níveis sólidos' de liquidez

O Banco Central Europeu garantiu nesta segunda-feira (20) que o sistema bancário da zona do euro é "resistente" e tem uma base financeira sólida, um dia depois do anúncio da compra de emergência do Credit Suisse pelo UBS, visto com ceticismo pelos mercados.

"O setor bancário europeu é resiliente, com níveis sólidos de capital e liquidez", afirmou o BCE em comunicado conjunto com o Mecanismo Único de Resolução (MUR) e a Autoridade Bancária Europeia (ABE), publicado nesta segunda-feira.

A instituição "recebeu com satisfação o pacote de medidas adotado pelas autoridades suíças para garantir a estabilidade financeira", após a compra do Credit Suisse pelo rival UBS.

No entanto, criticou indiretamente a decisão da Suíça de favorecer os acionistas em detrimento dos detentores dos chamados títulos adicionais de nível 1.

Na zona do euro, os acionistas "seriam os primeiros a absorver as perdas e só depois da sua plena utilização é que os títulos adicionais de nível 1 seriam prejudicados", assegurou o BCE.

"Esta abordagem foi aplicada de forma consistente no passado e continuará orientando as ações de supervisão do MUR e do BCE na intervenção em situações de crise", acrescentou.

Após intensas negociações no fim de semana, o UBS concordou no domingo em comprar o rival Credit Suisse por 3 bilhões de francos suíços (US$ 3,2 bilhões), um preço muito abaixo do que valia semanas atrás, com garantias substanciais do governo de Berna e dinheiro do SNB, o banco central do país.

