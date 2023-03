AGENDA INTERNACIONAL DE TERÇA-FEIRA, 21 DE MARÇO DE 2023 ATÉ TERÇA-FEIRA, 28 DE MARÇO DE 2023

A hora e a data dos eventos são expressas em horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

TERÇA-FEIRA, 21 DE MARÇO DE 2023

Mundo

MUNDO - Dia Internacional da Eliminação da Discriminação Racial -

MUNDO - Dia Internacional das Florestas -

MUNDO - Dia Mundial da Síndrome de Down -

América

(+) NOVA YORK (Estados Unidos) - Donald Trump pede protestos antes de potencial acusação de suborno -

WASHINGTON (Estados Unidos) - Federal Reserve dos EUA inicia reunião de política de dois dias - (até 22)

BRASÍLIA (Brasil) - Taxas de Juros do Copom - 10H00 (até 22)

PERU - Protestos contra a nova presidente - (até 31 de Março 2023)

BOGOTÁ (Colômbia) - Pacto de cessar-fogo na Colômbia com principais grupos armados - (até 30 de Junho)

(+) RIO DE JANEIRO (Brasil) - Cientistas fazem descoberta 'perturbadora' em ilha remota: rochas de plástico - (até 21)

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - Conselho Executivo do FMI decidirá sobre resgate de US$ 2,9 bilhões ao Sri Lanka - (até 21)

Europa

(*) MOSCOU (Rússia) - Visita do presidente chinês Xi Jinping - (até 22)

BRUXELAS (Bélgica) - Secretário-geral da Otan apresenta relatório anual - 11H00

FRANÇA - Governo francês apresenta reforma da aposentadoria - (até 10 de Abril)

GENEBRA (Suíça) - Conselho de Direitos Humanos da ONU realiza sua 52ª sessão - (até 31 de Março)

ROSTOV DO DON (Rússia) - Soldado ucraniano é julgado na Rússia - 09H00

(+) MADRI (Espanha) - Visitas de membros da comissão de inquérito do Parlamento Europeu sobre espionagem por meio do software Pegasus -

COPENHAGA (Dinamarca) - Reunião ministerial de preparação da COP28 -

(+) BRUXELAS (Bélgica) - UE recebe fórum de segurança e defesa -

Ásia-Pacífico

SEUL (Coreia do Sul) - Coreia do Sul e EUA realizam exercícios militares conjuntos Freedom Shield - (até 23)

(+) TAIPÉ (Taiwan) - Visitas de delegação parlamentar britânica - (até 24)

África

CAMPALA (Uganda) - Parlamento se prepara para votar projeto de lei contra gays -

Esportes

MIAMI (Estados Unidos) - Tênis: ATP tour 2023 - Miami Open - (até 2 de Abril)

MIAMI (Estados Unidos) - Tênis: WTA tour 2023 - Miami Open - (até 2 de Abril)

QUARTA-FEIRA, 22 DE MARÇO DE 2023

Mundo

MUNDO - Dia Mundial da Água -

MUNDO - Ramadã - (até 21 de Abril)

América

NAÇÕES UNIDAS (Estados Unidos) - Conferência da Água da ONU 2023 - (até 24)

WASHINGTON (Estados Unidos) - O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, dá uma entrevista coletiva no final da reunião do Comitê de Política Monetária - 16H30

BOGOTÁ (Colômbia) - Cruz Vermelha Internacional divulga relatório sobre minas terrestres na Colômbia - 15H00

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, testemunha perante o Comitê de Relações Exteriores do Senado - 16H30

Europa

LONDRES (Reino Unido) - Começam audiências do ex-premier Boris Johnson sobre 'Partygate' - 12H00

MOSCOU (Rússia) - Presidente Vladimir Putin discute desenvolvimento estratégico com seu governo por videoconferência -

GRÉCIA - Transporte ferroviário é retomado após acidente fatal -

ESTOCOLMO (Suécia) - Parlamento vota sobre adesão da Suécia à Otan - 14H00

QUINTA-FEIRA, 23 DE MARÇO DE 2023

América

WASHINGTON (Estados Unidos) - CEO do TikTok Shou Zi Chew fala ao Congresso -

OTTAWA (Canadá) - Premier Justin Trudeau recebe presidente dos EUA Joe Biden - (até 24)

(+) CABO CANAVERAL (Estados Unidos) - Terceira tentativa de lançamento do primeiro foguete impresso em 3D, Terran 1, do Relativity Space - 00H00

Ciudad de México (México) - Migração na era da internet: traficantes de pessoas usam o TikTok para promover suas atividades -

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - A representante comercial dos EUA, Katherine Tai, testemunha perante o Comitê de Finanças do Senado - 12H00

NAÇÕES UNIDAS (Estados Unidos) - Conselho de Segurança da ONU se reúne sobre Síria - 12H00

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, é ouvido pelo Comitê de Relações Exteriores da Câmara - 12H00

Europa

BRUXELAS (Bélgica) - Cúpula da UE - (até 24)

(+) FRANÇA - Greves e protestos convocados contra a reforma da Previdência -

(+) EINDHOVEN (Países Baixos) - Chefe da Otan, Jens Stoltenberg, lançará frota de aviões de reabastecimento aéreo - 10H30

Ásia-Pacífico

(*) AFEGANISTÃO - Escolas para meninos reabrem - 01H30

SEXTA-FEIRA, 24 DE MARÇO DE 2023

Mundo

MUNDO - Dia Mundial da Tuberculose -

Europa

BRUXELAS (Bélgica) - Conferência de imprensa com secretário-geral da Otan Jens Stoltenberg e premier da Noruega - 12H15

SÁBADO, 25 DE MARÇO DE 2023

Mundo

MUNDO - Dia Internacional da Memória das Vítimas da Escravidão e do Comércio Transatlântico de Escravos -

(+) MUNDO - Hora da Terra -

África

ACRA (Gana) - Visita da vice-presidente dos EUA Kamala Harris -

Esportes

(+) TÂNGER (Marrocos) - Futebol: Amistoso internacional: Marrocos x Brasil - 20H00 (até 26)

DOMINGO, 26 DE MARÇO DE 2023

América

(+) HAVANA (Cuba) - Cuba realiza eleições legislativas em meio a uma campanha política incomum - 19H00

Ásia-Pacífico

(+) PEQUIM (China) - Visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva - (até 31)

SEGUNDA-FEIRA, 27 DE MARÇO DE 2023

Europa

BUDAPESTE (Hungria) - Parlamento vota sobre adesão de Finlândia à Otan -

(+) LONDRES (Reino Unido) - Partido Nacional Escocês anuncia novo líder e novo primeiro-ministro -

(+) PARIS (França) - Julgamento em processo contra o Twitter movido por três vítimas de terrorismo, alvos de assédio online - 09H30

Ásia-Pacífico

(+) NAYPYIDAW (Mianmar) - Junta de Mianmar celebra o Dia das Forças Armadas com desfile militar -

(+) Hunan (China) - Ex-presidente de Taiwan Ma Ying-jeou visitará a China - (até 7 de Abril)

