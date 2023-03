United vence Fulham de virada e vai às semis da Copa da Inglaterra

O Manchester United sofreu, mas se classificou para as semifinais da Copa da Inglaterra ao conseguir uma virada por 3 a 1 sobre o Fulham neste domingo, no jogo que encerrou as quartas de final da competição.

Assim, o United se une a Manchester City, Brighton e Sheffield United (2ª divisão) na luta pelo título da FA Cup.

Nas semifinais, os 'Red Devils' enfrentarão o Brighton e o City encara o Sheffield. Os dois jogos serão disputados no estádio de Wembley, nos dias 22 e 23 de abril.

O sérvio Aleksandar Mitrovic colocou o Fulham na frente em Old Trafford (50') e o time londrino tentou segurar o resultado, mas não conseguiu depois das expulsões do brasileiro Willian e de Mitrovic no minuto 72, o primeiro por cometer um pênalti e o segundo por empurrar o árbitro.

O português Bruno Fernandes converteu a penalidade máxima (75') e logo em seguida o austríaco Marcel Sabitzer (77') virou para o United, aproveitando assistência de Luke Shaw.

Nos acréscimos (90'+6), Bruno Fernandes fechou o placar.

O Manchester United, terceiro colocado no Campeonato Inglês, encerra assim uma boa semana, na qual eliminou o Betis nas oitavas de final da Liga Europa.

Depois de conquistarem a Copa da Liga Inglesa no final de fevereiro, os 'Red Devils' continuam em busca de um segundo título na temporada.

Mais cedo, o Brighton, uma das equipes que brigam por uma vaga nas competições europeias na Premier League, goleou com tranquilidade o Grimsby Town (4ª divisão) por 5 a 0.

Também neste domingo, em um duelo entre times da segunda divisão, o Sheffield United eliminou o Blackburn com uma vitória por 3 a 2.

No sábado, o Manchester City se garantiu nas semifinais da Copa da Inglaterra ao atropelar o Burnley (2ª divisão) com uma goleada por 6 a 0, com três gols do artilheiro norueguês Erling Haaland.

-- Resultados das quartas de final da Copa da Inglaterra:

- Sábado:

(+) Manchester City - Burnley (2ª) 6 - 0

- Domingo:

(+) Sheffield United (2ª) - Blackburn (2ª) 3 - 2

(+) Brighton - Grimsby Town (4ª) 5 - 0

(+) Manchester United - Fulham 3 - 1

(+): classificados para as semifinais.

