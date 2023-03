Republicanos denunciam 'perseguição política' diante de possível acusação de Trump

Importantes republicanos afirmaram neste domingo (19) que existe uma "perseguição" política contra Donald Trump, que pode se tornar o primeiro ex-presidente americano a ser processado, enquanto democratas alertaram que o apelo do magnata por protestos poderia resultar em um caos semelhante ao do ataque ao Capitólio de 2021.

Trump disse no sábado que seria "preso" na terça-feira por uma investigação sobre o pagamento secreto que teria feito em 2016 a uma estrela pornô, Stormy Daniels, supostamente para evitar que revelasse um caso sexual.

Também convocou seus seguidores a "salvar a nação" e sair para "protestar".

Hoje, disse em sua rede social Truth Social que é alvo de uma "caça às bruxas" e lamentou que um promotor que atuou "durante a maior onda de crimes violentos da história de Nova York" pudesse "assediar, acusar e levar a julgamento um ex-presidente dos Estados Unidos".

Até possíveis rivais de Trump na corrida presidencial de 2024 reagiram com indignação e vários líderes defenderam o direito a protestos pacíficos no caso de a acusação se concretizar.

"Fico surpreso com a ideia de acusar um ex-presidente dos Estados Unidos em um momento em que há uma onda de crimes na cidade de Nova York", disse o ex-vice-presidente de Trump, Mike Pence, no canal ABC.

"Parece que se trata de um julgamento politicamente motivado", acrescentou.

O Gabinete do Promotor do Distrito de Manhattan não confirmou nenhum plano para uma acusação formal contra o ex-presidente (2017-2021).

No entanto, há sinais apontando para uma conclusão em breve do processo de investigação conduzido por um grande júri, como as recentes participações do ex-advogado de Trump, Michael Cohen, e de Stormy Daniels.

A possibilidade de um ex-presidente ser preso, algo sem precedentes, tem inflamado paixões e injetado incerteza na campanha de 2024.

O senador republicano Lindsey Graham, apoiador do ex-presidente, chamou a possível acusação de "um esforço contínuo e interminável para destruir Donald Trump e tudo o que envolve Donald Trump".

Até mesmo o governador de New Hampshire, Chris Sununu, um crítico aberto de Trump e um potencial adversário na candidatura republicana, sugeriu que uma acusação poderia gerar uma forte reação negativa.

"Acho que está gerando muita simpatia pelo ex-presidente", afirmou ele neste domingo à CNN. "Será um circo."

No sábado, o presidente da Câmara dos Representantes, o republicano Kevin McCarthy, acusou os promotores de Nova York de "abuso de poder" e de buscar uma "vingança política" contra Trump.

Mas, para os democratas, o chamado de Trump para protestar poderia resultar em violência, como a que ocorreu quando milhares de seus apoiadores invadiram o Capitólio, sede do Congresso, em 6 de janeiro de 2021 para impedir a certificação da vitória de seu rival democrata, Joe Biden.

Nancy Pelosi, que era presidente da Câmara dos Representantes até recentemente, denunciou o anúncio de Trump como "imprudente" e disse que "estimularia distúrbios entre seus seguidores".

Enquanto as agências de segurança se preparavam para possíveis protestos em frente a seu escritório, o promotor distrital de Manhattan, Alvin Bragg, garantiu no sábado em uma mensagem interna aos funcionários que não toleraria intimidação ou ameaças contra ele, segundo a NBC.

