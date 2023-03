PSG perde em casa para o Rennes no Francês; Messi é vaiado

O Paris Saint-Germain, líder do Campeonato Francês, foi derrotado neste domingo pelo Rennes por 2 a 0 no Parque dos Príncipes, num jogo em que o argentino Lionel Messi recebeu algumas vaias quando foi anunciada a escalação da equipe e em alguns momentos da partida.

Karl Toko Ekambi (45') e Arnaud Kalimuendo (48') marcaram os gols que decretaram a sétima derrota do PSG em 2023, entre todas as competições, e a quarta na Ligue 1.

A dez rodadas do final do campeonato, o time parisiense tem nove pontos de vantagem sobre o Lens (2º) e dez sobre o Olympique de Marselha (3º), que neste domingo visita o Reims (9º).

Antes do início da partida, durante a apresentação das escalações, torcedores do PSG vaiaram Messi, que ainda não renovou seu contrato com o clube, que vai até junho.

Em algumas ações durante o jogo em que não esteve bem (45'+2 e 55'), o argentino também foi alvo de protestos da torcida.

Messi e seus agentes estão atualmente negociando com o PSG uma renovação de seu contrato.

O jogador se envolveu em uma polêmica na sexta-feira à noite após circular nas redes sociais a informação de que ele abandonou o treino da equipe na última terça-feira.

Segundo a emissora RMC, Messi teria deixado o treinamento para mostrar seu descontentamento com uma atividade proposta pela comissão técnica.

Tanto o clube como o pai do jogador, Jorge Messi, desmentiram estas informações.

Perguntado na véspera sobre a possibilidade de o Parque dos Príncipes vaiar Messi por considerá-lo um dos responsáveis por mais um fracasso da equipe na Liga dos Campeões, o técnico Christophe Galtier declarou: "Eles [torcedores] não têm nenhum motivo para vaiar os nossos jogadores, eles deram tudo nesta competição. Não fomos eliminados por qualquer um, mas sim porque o Bayern chegou em melhor forma do que nós".

-- Jogos da 28ª rodada do Campeonato Francês e classificação:

- Sexta-feira:

Lyon - Nantes 1 - 1

- Sábado:

Toulouse - Lille 0 - 2

Lens - Angers 3 - 0

- Domingo:

Ajaccio - Monaco 0 - 2

Troyes - Brest 2 - 2

Montpellier - Clermont-Ferrand 2 - 1

Nice - Lorient 1 - 1

Strasbourg - Auxerre 2 - 0

PSG - Rennes 0 - 2

(16h45) Reims - Olympique de Marselha

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 66 28 21 3 4 68 28 40

2. Lens 57 28 16 9 3 47 21 26

3. Olympique de Marselha 56 27 17 5 5 51 27 24

4. Monaco 54 28 16 6 6 57 37 20

5. Rennes 50 28 15 5 8 47 29 18

6. Lille 49 28 14 7 7 51 36 15

7. Nice 44 28 11 11 6 37 25 12

8. Lorient 44 28 12 8 8 41 37 4

9. Reims 43 27 10 13 4 35 26 9

10. Lyon 41 28 11 8 9 43 32 11

11. Montpellier 36 28 11 3 14 44 47 -3

12. Toulouse 35 28 10 5 13 43 48 -5

13. Clermont-Ferrand 34 28 9 7 12 27 40 -13

14. Nantes 30 28 6 12 10 30 37 -7

15. Strasbourg 26 28 5 11 12 34 46 -12

16. Brest 24 28 5 9 14 30 46 -16

17. Auxerre 23 28 5 8 15 23 51 -28

18. Troyes 21 28 4 9 15 38 61 -23

19. Ajaccio 21 28 6 3 19 20 50 -30

20. Angers 10 28 2 4 22 21 63 -42

