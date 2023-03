Presidente francês pede que reforma previdenciária avance 'com respeito por todos'

O presidente da França, Emmanuel Macron, pediu neste domingo (19) que a reforma da Previdência, que será aprovada definitivamente na segunda-feira se forem rejeitadas as duas moções de censura contra seu governo, "possa chegar ao fim de seu percurso democrático com respeito por todos".

"Depois de meses de articulação política e social e mais de 170 horas de debate que resultaram na votação de um texto de compromisso entre o Senado e a Assembleia Nacional, o presidente da República expressou aos dois presidentes (do Senado e da Assembleia) seu desejo de que o texto sobre a Previdência possa chegar ao fim de seu percurso democrático com respeito por todos", disse a Presidência francesa em comunicado enviado à AFP.

O governo francês defendeu neste domingo a aprovação da polêmica reforma da previdência por decreto, na véspera de uma votação chave no Parlamento, com duas moções de censura que determinarão o futuro do Executivo de Macron.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

vl-reb/pc/eg/ic

Tags