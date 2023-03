Napoli goleia Torino e segue firme rumo 'Scudetto'; Lazio vence clássico romano

O Napoli segue imparável rumo ao seu terceiro título do Campeonato Italiano e o primeiro em 30 anos ao golear neste domingo o Torino (11º) por 4 a 0, em jogo da 27ª rodada.

Os gols do time napolitano foram marcados pelo nigeriano Victor Osimhen (9' e 51'), o georgiano Kvicha Kvaratskhelia (35' de pênalti) e o francês Tanguy Ndombelé (68').

A 11 rodadas do fim da Serie A, o Napoli tem agora 19 pontos de vantagem sobre a vice-líder Lazio, que venceu a Roma (5ª) no clássico da capital.

Longe do estádio Diego Maradona, onde o Napoli só perdeu uma vez no campeonato (1 a 0 para a Inter no primeiro jogo de 2023), a equipe do técnico Luciano Spalletti voltou a dar show, liderada pelas suas duas grandes estrelas: Osimhen e Kvaratskhelia.

Logo no início da partida, Piotr Zielinski cobrou escanteio e Osimhen subiu mais alto que a defesa para abrir o placar de cabeça (9').

Minutos depois, o Napoli ampliou com Kvaratskhelia em cobrança de pênalti que ele mesmo sofreu (35').

No segundo tempo, Oshimen fez o terceiro após receber cruzamento do uruguaio Mathías Olivera (51') e Ndombelé fechou o placar aproveitando assistência de 'Kvaradona' (68').

Com este doblete, Osimhen se isolou ainda mais na artilharia do campeonato com 21 gols, frente aos 14 do argentino Lautaro Martínez (Inter de Milão).

No estádio Olímpico, a Lazio venceu por 1 a 0 o clássico contra a Roma, que jogou com dez a partir dos 32 do primeiro tempo.

O gol do jogo foi marcado pelo atacante Mattia Zaccagni, que coloca a Lazio provisoriamente na vice liderança, à espera do resultado do duelo entre Inter de Milão (3ª) e Juventus (7ª).

Em outros jogos deste domingo, a Sampdoria (19ª) saiu da lanterna ao vencer o Hellas Verona por 3 a 1, enquanto a Fiorentina (9ª) venceu por 1 a 0 o Lecce (15º).

-- Jogos da 27ª rodada do Campeonato Italiano e classificação:

- Sexta-feira:

Sassuolo - Spezia 1 - 0

Atalanta - Empoli 2 - 1

- Sábado:

Monza - Cremonese 1 - 1

Salernitana - Bologna 2 - 2

Udinese - Milan 3 - 1

- Domingo:

Sampdoria - Hellas Verona 3 - 1

Fiorentina - Lecce 1 - 0

Torino - Napoli 0 - 4

Lazio - Roma 1 - 0

Inter - Juventus

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Napoli 71 27 23 2 2 64 16 48

2. Lazio 52 27 15 7 5 42 19 23

3. Inter 50 26 16 2 8 47 30 17

4. Milan 48 27 14 6 7 44 36 8

5. Roma 47 27 14 5 8 35 26 9

6. Atalanta 45 27 13 6 8 44 31 13

7. Juventus 38 26 16 5 5 44 22 22

8. Udinese 38 27 9 11 7 37 31 6

9. Fiorentina 37 27 10 7 10 32 31 1

10. Bologna 37 27 10 7 10 33 36 -3

11. Torino 37 27 10 7 10 29 33 -4

12. Sassuolo 36 27 10 6 11 35 40 -5

13. Monza 34 27 9 7 11 32 37 -5

14. Empoli 28 27 6 10 11 24 36 -12

15. Lecce 27 27 6 9 12 24 32 -8

16. Salernitana 27 27 6 9 12 31 47 -16

17. Spezia 24 27 5 9 13 23 43 -20

18. Hellas Verona 19 27 4 7 16 22 41 -19

19. Sampdoria 15 27 3 6 18 16 44 -28

20. Cremonese 13 27 1 10 16 22 49 -27

