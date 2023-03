Kim Jong-un conduziu simulação de 'contra-ataque nuclear', diz agência norte-coreana

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, liderou exercícios militares por dois dias "simulando um contra-ataque nuclear", que incluía um disparo de míssil balístico equipado com uma "falsa cabeça nuclear", informou a agência estatal norte-coreana KCNA nesta segunda-feira (20, noite de sexta no Brasil).

Kim expressou sua "satisfação" após o fim de semana de exercícios, realizados para "permitir que as unidades se familiarizem com os procedimentos e processos para implementar suas missões de ataque nuclear tático", de acordo com a KCNA.

Trata-se da quarta demonstração de força do governo norte-coreano em uma semana, enquanto Coreia do Sul e Estados Unidos realizam seus maiores exercícios militares conjuntos em cinco anos.

A Coreia do Norte considera que essas manobras são um ensaio para invasão e advertiu que tomará ações "esmagadoras" em resposta.

As manobras de sábado e domingo foram divididas em exercícios que simulam a mudança para uma postura de contra-ataque nuclear e o "lançamento de um míssil balístico tático com uma ogiva nuclear falsa", detalhou a KCNA.

"O míssil carregava uma ogiva de teste que simula uma cabeça nuclear", acrescentou posteriormente, sem dar mais detalhes.

O Estado-Maior Conjunto sul-coreano indicou neste domingo que o míssil balístico de curto alcance disparado por Pyongyang caiu no mar do Japão.

Classificou o episódio como uma "grave provocação" que viola as sanções da ONU e afirmou que o míssil estava sendo analisado pela inteligência dos Estados Unidos e da Coreia do Sul.

Seul e Washington intensificaram a cooperação militar diante da crescente ameaça bélica do norte, que realizou numerosos testes de armas proibidas nos últimos meses.

