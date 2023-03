Justiça do Kuwait invalida eleições legislativas de 2022

O Tribunal Constitucional do Kuwait invalidou, neste domingo (19), as eleições legislativas de 2022 e decidiu a favor do restabelecimento do parlamento anterior - informou a mídia estatal.

Este pequeno país petrolífero - o único do Golfo com um Parlamento totalmente eleito - sofre, há anos, com sucessivas crises políticas, com várias eleições sendo realizadas na última década.

"O Tribunal Constitucional do Kuwait emitiu um veredito neste domingo que invalida os resultados das eleições para a Assembleia Nacional", devido a irregularidades na dissolução do Parlamento anterior, informou a agência de notícias oficial Kuna.

