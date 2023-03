Governo da Colômbia suspende cessar-fogo com maior facção do narcotráfico

O presidente Gustavo Petro suspendeu neste domingo (19) o cessar-fogo que mantinha com a maior facção de traficantes de drogas da Colômbia desde 31 de dezembro, devido a ataques à população civil.

"Ordenei à Força Pública reativar todas as operações militares contra o Clã do Golfo", escreveu o presidente no Twitter. Segundo o governo, essa organização é responsável por intimidações e agressões contra moradores do noroeste do país há mais de duas semanas.

das/ll/ic

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags