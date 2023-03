Estado Islâmico reivindica ataque que deixou 9 mortos na RD Congo

O grupo Estado Islâmico (EI) reivindicou neste domingo (19) a autoria de um ataque na República Democrática do Congo em que nove pessoas morreram no dia anterior.

"No sábado, combatentes do Estado Islâmico realizaram um ataque armado na vila de Nguli", na província de Kivu do Norte, disseram os jihadistas em comunicado por meio de sua agência de notícias Amaq.

Neste fim de semana, mais de 20 civis morreram em ataques no leste do país.

Pelo menos nove das vítimas foram mortas em Nguli por rebeldes das Forças Democráticas Aliadas (ADF, na sigla em inglês), ligadas ao EI, disse à AFP o líder local, Kambale Kamboso.

